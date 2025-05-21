https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/kgm-ve-hazineye-ait-kemerburgaz-kas-ve-cankayadaki-arsalar-satista-1096382149.html

KGM ve Hazine’ye ait Kemerburgaz, Kaş ve Çankaya’daki arsalar satışta

KGM ve Hazine’ye ait Kemerburgaz, Kaş ve Çankaya’daki arsalar satışta

Sputnik Türkiye

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Maliye Hâzinesi’ne ait Kemerburgaz, Kaş ve Çankaya gibi kritik bölgelerdeki 34... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T09:31+0300

2025-05-21T09:31+0300

2025-05-21T09:31+0300

ekonomi̇

özelleştirme

özelleştirme i̇daresi başkanlığı

arsa

satış

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), aralarında Kemerburgaz, Kaş ve Çankaya gibi değerli lokasyonların da bulunduğu 34 adet taşınmazın satışa çıkarıldığını duyurdu. Söz konusu arsalar, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Maliye Hâzinesi mülkiyetinde bulunuyor.Resmi Gazete'de yayımlandıÖzelleştirme kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, taşınmazların satış işlemleri varlık satışı yöntemiyle yapılacak ve en geç 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak.Gelirler deprem ve yol projelerine aktarılacakSatışlardan elde edilecek gelirler, mülkiyeti Hazine'ye ait olanlar hariç olmak üzere, öncelikle 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki yapıların onarım, güçlendirme ve yeniden inşası için kullanılacak. Ayrıca, devlet ve il yollarının yapımı, bakımı ve kamulaştırılması hizmetleri de bu gelirden karşılanacak.Özelleştirme süreci tamamlanana kadar, taşınmazların ve üzerlerindeki yapıların her türlü bakım, onarım ve işletilmesi, yine KGM sorumluluğunda kalacak. Bu süreçte elde edilecek tüm gelirler de kurumun hesabına yazılacak.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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özelleştirme, özelleştirme i̇daresi başkanlığı, arsa, satış