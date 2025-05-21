https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/kgm-ve-hazineye-ait-kemerburgaz-kas-ve-cankayadaki-arsalar-satista-1096382149.html
KGM ve Hazine’ye ait Kemerburgaz, Kaş ve Çankaya’daki arsalar satışta
KGM ve Hazine’ye ait Kemerburgaz, Kaş ve Çankaya’daki arsalar satışta
Sputnik Türkiye
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Maliye Hâzinesi’ne ait Kemerburgaz, Kaş ve Çankaya gibi kritik bölgelerdeki 34... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T09:31+0300
2025-05-21T09:31+0300
2025-05-21T09:31+0300
ekonomi̇
özelleştirme
özelleştirme i̇daresi başkanlığı
arsa
satış
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), aralarında Kemerburgaz, Kaş ve Çankaya gibi değerli lokasyonların da bulunduğu 34 adet taşınmazın satışa çıkarıldığını duyurdu. Söz konusu arsalar, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Maliye Hâzinesi mülkiyetinde bulunuyor.Resmi Gazete'de yayımlandıÖzelleştirme kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, taşınmazların satış işlemleri varlık satışı yöntemiyle yapılacak ve en geç 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak.Gelirler deprem ve yol projelerine aktarılacakSatışlardan elde edilecek gelirler, mülkiyeti Hazine'ye ait olanlar hariç olmak üzere, öncelikle 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki yapıların onarım, güçlendirme ve yeniden inşası için kullanılacak. Ayrıca, devlet ve il yollarının yapımı, bakımı ve kamulaştırılması hizmetleri de bu gelirden karşılanacak.Özelleştirme süreci tamamlanana kadar, taşınmazların ve üzerlerindeki yapıların her türlü bakım, onarım ve işletilmesi, yine KGM sorumluluğunda kalacak. Bu süreçte elde edilecek tüm gelirler de kurumun hesabına yazılacak.
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özelleştirme, özelleştirme i̇daresi başkanlığı, arsa, satış
özelleştirme, özelleştirme i̇daresi başkanlığı, arsa, satış
KGM ve Hazine’ye ait Kemerburgaz, Kaş ve Çankaya’daki arsalar satışta
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Maliye Hâzinesi’ne ait Kemerburgaz, Kaş ve Çankaya gibi kritik bölgelerdeki 34 taşınmazı satışa çıkardı. Gelirler, deprem bölgelerindeki yapıların onarımı ve yol projelerinde kullanılacak.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), aralarında Kemerburgaz, Kaş ve Çankaya gibi değerli lokasyonların da bulunduğu 34 adet taşınmazın satışa çıkarıldığını duyurdu. Söz konusu arsalar, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Maliye Hâzinesi mülkiyetinde bulunuyor.
Resmi Gazete'de yayımlandı
Özelleştirme kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, taşınmazların satış işlemleri varlık satışı yöntemiyle yapılacak ve en geç 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak.
Gelirler deprem ve yol projelerine aktarılacak
Satışlardan elde edilecek gelirler, mülkiyeti Hazine'ye ait olanlar hariç olmak üzere, öncelikle 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki yapıların onarım, güçlendirme ve yeniden inşası için kullanılacak. Ayrıca, devlet ve il yollarının yapımı, bakımı ve kamulaştırılması hizmetleri de bu gelirden karşılanacak.
Özelleştirme süreci tamamlanana kadar, taşınmazların ve üzerlerindeki yapıların her türlü bakım, onarım ve işletilmesi, yine KGM sorumluluğunda kalacak. Bu süreçte elde edilecek tüm gelirler de kurumun hesabına yazılacak.