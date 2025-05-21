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'Huzur İstanbul' denetimlerinde saatler içinde rekor: 975 şüpheli gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' denetimlerinde saatler içinde rekor: 975 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul genelinde 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" denetimlerinde rekor gözaltı yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde iki aşamalı... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
emniyet müdürlüğü
i̇stanbul
gözaltı
operasyon
denetim
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İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 975 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1403 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1303 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.Kontrollerde toplam 317 bin 59 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 517 şüpheli ile birlikte toplam 975 kişi gözaltına alındı.Denetimlerde 39 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 tüfek, 2 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca ve 135 fişek bulundu. Ayrıca 2 bin 817 gram uyuşturucu madde, 71 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 lira ve 6,2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.Kabahatler Kanunu kapsamında 52 kişiye idari işlem uygulanırken, 15 yabancı uyruklu şahıs hakkında da işlem yapıldı.Emniyet güçleri 317 umuma açık yeri denetlerken, 43 bin 791 araç ve 2 bin 819 motosikleti kontrol etti. Bu kontroller sonucunda 2 bin 255 araç ve motosiklet ile 7 sürücüye işlem yapılırken, 2 araç trafikten menedildi. Toplamda 788 bin 19 lira trafik cezası kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kotu-koku-suphe-uyandirdi-eve-giren-polis-sadece-kemiklerle-karsilasti-1096340649.html
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emniyet müdürlüğü, i̇stanbul, gözaltı, operasyon, denetim
emniyet müdürlüğü, i̇stanbul, gözaltı, operasyon, denetim

'Huzur İstanbul' denetimlerinde saatler içinde rekor: 975 şüpheli gözaltına alındı

10:00 21.05.2025
© AA'Huzur İstanbul' denetimlerinde bir günde rekor: 975 şüpheli gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' denetimlerinde bir günde rekor: 975 şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AA
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İstanbul genelinde 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" denetimlerinde rekor gözaltı yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde iki aşamalı denetimlerde 975 kişi gözaltına alındı.
İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 975 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.
İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1403 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.
İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1303 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.
Kontrollerde toplam 317 bin 59 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 517 şüpheli ile birlikte toplam 975 kişi gözaltına alındı.
Denetimlerde 39 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 tüfek, 2 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca ve 135 fişek bulundu. Ayrıca 2 bin 817 gram uyuşturucu madde, 71 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 lira ve 6,2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kabahatler Kanunu kapsamında 52 kişiye idari işlem uygulanırken, 15 yabancı uyruklu şahıs hakkında da işlem yapıldı.
Emniyet güçleri 317 umuma açık yeri denetlerken, 43 bin 791 araç ve 2 bin 819 motosikleti kontrol etti. Bu kontroller sonucunda 2 bin 255 araç ve motosiklet ile 7 sürücüye işlem yapılırken, 2 araç trafikten menedildi. Toplamda 788 bin 19 lira trafik cezası kesildi.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
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