https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kotu-koku-suphe-uyandirdi-eve-giren-polis-sadece-kemiklerle-karsilasti-1096340649.html

Kötü koku şüphe uyandırdı: Eve giren polis sadece kemiklerle karşılaştı

Kötü koku şüphe uyandırdı: Eve giren polis sadece kemiklerle karşılaştı

Sputnik Türkiye

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir apartmanda bir aydır yayılan kötü koku, trajik bir gerçeği ortaya çıkardı. Komşuların ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T14:25+0300

2025-05-19T14:25+0300

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Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşayan sakinler, yaklaşık bir aydır rahatsız edici bir kokudan şikâyetçiydi. Kokunun kaynağını bulamayan bina sakinleri, sonunda durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis zemin kattaki daireye girdiPolis, kokunun geldiği zemin kattaki daireye yöneldi. Dairede yalnız yaşadığı öğrenilen 60 yaşlarındaki Irak uyruklu Adil Abdul Maher Muhsin’in kapısı açıldı. Ekipler içeri girdiklerinde şoke edici bir manzarayla karşılaştı.1,5-2 ay önce hayatını kaybetmişYapılan ilk incelemelere göre, yaşlı adamın yaklaşık 1,5-2 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. Uzun süre kimsenin fark etmediği ölüm, apartmanda yayılan kesif kokunun ardından gün yüzüne çıktı.Eve giren ekipler, Adil Abdul Maher Muhsin’den geriye yalnızca kemiklerin kaldığını belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde gerekli çalışmaları yaparken, ceset otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi.

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