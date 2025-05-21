https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/hakimler-ve-savcilar-kurulunun-5-yeni-uyesi-secildi-1096376662.html
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5 yeni üyesi seçildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5 yeni üyesi seçildi
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda HSK'da boşalacak 5 üyelik için seçim yapıldı. Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyesi olarak... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T01:11+0300
2025-05-21T01:11+0300
2025-05-21T01:11+0300
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hakan yüksel
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fuzuli aydoğdu
tbmm
yargıtay
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TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 5 yeni üyesi Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki seçildi.Genel Kurul'daki ikinci tur oylamada 363 milletvekili oy kullandı, boş ve geçersiz oy çıkmadı.Adayların ikinci turda aldığı oylar şöyle:Yargıtay üyeleri arasından seçilecek birinci üyelik için aday listesi:Ömer Faruk Aydıner (78)Fuzuli Aydoğdu (204)Mustafa Yapıcı (75)Yargıtay üyeleri arasından seçilecek ikinci üyelik için aday listesi:İbrahim Temir (133)Hakan Türkön (25)Hakan Yüksel (203)Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi:Seyfi Han (218)Şerafettin Saka (42)Ergün Şahin (102)Danıştay üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi:Kemal Açıkgöz (69)Cengiz Aydemir (74)Aysel Demirel (219)Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi:Hasan Oğuz Altınkaynak (136)Figen Şaştım (7)Alişan Tiryaki (217)İkinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci turda en yüksek oyu alan 2 aday arasından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ad çekme usulü ile HSK üyeleri belirlendi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, HSK üyelik seçimi işleminin tamamlanmasının ardından saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.
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hakan yüksel, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), fuzuli aydoğdu, tbmm, yargıtay
hakan yüksel, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), fuzuli aydoğdu, tbmm, yargıtay
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5 yeni üyesi seçildi
TBMM Genel Kurulu'nda HSK'da boşalacak 5 üyelik için seçim yapıldı. Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyesi olarak seçildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 5 yeni üyesi Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki seçildi.
Genel Kurul'daki ikinci tur oylamada 363 milletvekili oy kullandı, boş ve geçersiz oy çıkmadı.
Adayların ikinci turda aldığı oylar şöyle:
Yargıtay üyeleri arasından seçilecek birinci üyelik için aday listesi:
Yargıtay üyeleri arasından seçilecek ikinci üyelik için aday listesi:
Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi:
Danıştay üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi:
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi:
Hasan Oğuz Altınkaynak (136)
İkinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci turda en yüksek oyu alan 2 aday arasından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ad çekme usulü ile HSK üyeleri belirlendi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, HSK üyelik seçimi işleminin tamamlanmasının ardından saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.