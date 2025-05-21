https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ev-kadinlarina-emeklilik-hakkinin-detaylari-belli-oldu-1096382961.html

Ev kadınlarına emeklilik hakkının detayları belli oldu

Ev kadınlarına emeklilik hakkının detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarının emekliliğine yönelik hazırlıkların haziran-temmuz ayında tamamlanacağını açıkladı. İsteğe... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T09:56+0300

2025-05-21T09:56+0300

2025-05-21T09:56+0300

ekonomi̇

vedat işıkhan

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan

ev kadınlarına emeklilik hakkı

emeklilik

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına yönelik emeklilik düzenlemesinin altyapısının haziran-temmuz aylarında tamamlanacağını duyurdu. Hazırlıkların ardından taslak, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunulacak.Şu anki sistemde, ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile SGK kapsamında sigortalı olabiliyor. Başvuruyla birlikte sigortalılık süreci başlıyor ve belirlenen primleri ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.Devletten primin üçte birine destekHürriyet yazarı Noyan Doğan'ın aktardığına göre yeni düzenlemede, aktif sosyal güvencesi olmayan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek. Ödenecek primin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. En düşük aylık prim 8.321 TL olacak, bunun 2.777 TL’sini devlet, 5.544 TL’sini ev kadını ödeyecek.Toplam prim desteği yıllık 33 bin TL’yi buluyorYıllık hesaplamaya göre toplam prim ödemesi 99.852 TL olacak. Bunun 33.284 TL’si devlet katkısı, 66.568 TL’si ise ev kadını tarafından ödenecek. Bu destek, asgari prim tutarlarıyla sınırlı kalacak.Prim üst sınırı ve sınırlı devlet katkısıEn yüksek isteğe bağlı sigorta primi, brüt asgari ücretin 7.5 katının %32’si kadar olup, şu an 62 bin TL’ye denk geliyor. Ancak, devlet desteği sadece asgari ücretle sınırlı olacak.Bağ-Kur şartları geçerli olacakYeni sistemle sigortalı olan ev kadınları Bağ-Kur kapsamına alınacak. Bu kapsamda 9.000 gün prim ve 58 yaş şartı aranacak. Emeklilik yaşı ve süresi, Bağ-Kurlulara uygulanan sistemle aynı olacak.Çocuk sayısına göre erken emeklilik gündemdeBakan Işıkhan, “Ev kadınının kaç çocuğu olduğu, engelli olup olmadığı, hizmet süresi gibi kriterlerin rol oynayacağını” belirtti. Bu açıklama, erken emeklilik ihtimalini gündeme taşıdı.Geçmişte prim ödeyenler de kapsamda olabilirGeçmişte isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödemiş ya da ödemeye devam eden kadınların da düzenlemeye dahil edilip edilmeyeceği henüz net değil. Ancak, Bakan’ın sözleri bu grubun da sistem içinde yer alabileceğine işaret ediyor.Prim gün sayısı düşürülürse emeklilik hızlanırNoyan Doğan’a göre, bu düzenlemeyle eş zamanlı olarak Bağ-Kur’luların prim gün sayısı, SSK’lılarla eşitlenmeli ve 9.000 günden 7.200 güne düşürülmeli. Bu adım, ev kadınlarının daha erken emekli olabilmesi için kritik olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/kgm-ve-hazineye-ait-kemerburgaz-kas-ve-cankayadaki-arsalar-satista-1096382149.html

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