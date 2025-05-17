https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakanlik-toplatma-karari-aldi-bu-bebek-urunu-ve-oda-kokusu-artik-satilmayacak-1096296006.html

Bakanlık toplatma kararı aldı: Bu bebek ürünü ve oda kokusu artık satılmayacak

Bakanlık toplatma kararı aldı: Bu bebek ürünü ve oda kokusu artık satılmayacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) kapsamında iki ürünü daha yasakladı. "Duux" marka bebek kangurusu bağlama sistemindeki risk nedeniyle... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T09:25+0300

2025-05-17T09:25+0300

2025-05-17T09:25+0300

türki̇ye

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)

ticaret bakanlığı

güvensiz ürün

toplatma

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Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimi kapsamında Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesine iki yeni ürün daha ekledi. Bunlardan biri bebek güvenliğini doğrudan etkileyen bir kanguru modeli, diğeri ise oda kokusu oldu."Duux" marka bebek kangurusu piyasadan toplatılıyorBakanlığın açıklamasına göre, "Duux" marka bebek kangurusu, bağlama sistemindeki yapı nedeniyle ciddi yaralanmalara neden olabilecek riskler taşıyor. Bu nedenle ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve mevcut ürünlerin de toplatılması kararı alındı.Yetkililer, ailelerin bu ürünü derhal kullanmayı bırakması gerektiğini vurguladı."Bella Maison Black Oud" oda kokusu da yasaklandıAynı listede yer alan bir diğer ürün ise "Bella Maison" marka "Black Oud" oda kokusu oldu. Bu ürün için de etiketleme ve ambalajlamada yasal zorunluluklara uyulmadığı tespit edildi.Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik Madde 36 ve Ek-2 3.2 (TS EN ISO 11683) gereği ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır.”GÜBİS nedir?GÜBİS, Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşların güvensiz olarak tespit ettiği ürünleri ilan ettiği resmi bir platformdur. Bu sistem sayesinde tüketiciler, satın alacakları ürünlerin güvenli olup olmadığını kolaylıkla kontrol edebiliyor.GÜBİS’te yer alan bildirimler, doğrudan ilgili kurumlarca girilen bilgilerden oluşuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/bebegi-olan-aileler-dikkat-bakanlik-iki-urunu-yasakladi-piyasadan-toplanmasina-karar-verdi-1096254518.html

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güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, toplatma