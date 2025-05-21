https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/donald-tusk-polonya-almanyaya-sinirlari-kapatmaya-hazir--1096377116.html
Donald Tusk: Polonya, Almanya’ya sınırları kapatmaya hazır
Donald Tusk: Polonya, Almanya’ya sınırları kapatmaya hazır
Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya’dan yasa dışı göçmen girişlerinin devam etmesi halinde, Almanya ile olan sınırın kapatılmasına hazır olduğunu açıkladı. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T02:34+0300
2025-05-21T02:34+0300
2025-05-21T02:34+0300
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Almanya'dan kaçak göçmenlerin polis memurları tarafından korumasız sınırdan Polonya'ya kaçırıldığına dair haberlerin ardından Polonya'da son zamanlarda skandallar sıkça yaşanmaya başladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, yaptığı açıklamada, “Alman tarafına, göçmenlerin asıl hedefinin Polonya değil Almanya olduğunu, ancak şimdi onları bize yönlendirdiklerini açıkça söyledim. Eğer bu uygulama sürerse, sınırı kapatmaya hazır olacağım.” İfadelerini kullandı. Başbakan Tusk, gerekirse Avrupa Birliği anlaşmalarının ilgili hükümlerini geçici olarak uygulamama hakkını kullanacağını belirtti. Tusk ayrıca, “Sınır geçişlerinden zarar görebilecek Polonyalıların mağdur olmasını istemem; örneğin Almanya’da çalışıp Polonya’da yaşayanlar ya da tam tersi. Alman yetkililere açıkça ifade ettim: Eğer bize göçmen göndermeye devam ederseniz, Avrupa Birliği Anlaşması’nın 72. maddesini devreye sokacağım. Bu madde, geçici olarak AB yükümlülüklerinden feragat etme hakkı tanıyor.” diye vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trump-altin-kubbeyi-duyurdu-toplam-maliyetinin-175-milyar-dolar-olacagindan-bahsediyoruz-1096376354.html
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avrupa, donald tusk, polonya, almanya, avrupa birliği, ab
Donald Tusk: Polonya, Almanya’ya sınırları kapatmaya hazır
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya’dan yasa dışı göçmen girişlerinin devam etmesi halinde, Almanya ile olan sınırın kapatılmasına hazır olduğunu açıkladı.
Almanya'dan kaçak göçmenlerin polis memurları tarafından korumasız sınırdan Polonya'ya kaçırıldığına dair haberlerin ardından Polonya'da son zamanlarda skandallar sıkça yaşanmaya başladı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, yaptığı açıklamada, “Alman tarafına, göçmenlerin asıl hedefinin Polonya değil Almanya olduğunu, ancak şimdi onları bize yönlendirdiklerini açıkça söyledim. Eğer bu uygulama sürerse, sınırı kapatmaya hazır olacağım.” İfadelerini kullandı.
Başbakan Tusk, gerekirse Avrupa Birliği anlaşmalarının ilgili hükümlerini geçici olarak uygulamama hakkını kullanacağını belirtti.
Tusk ayrıca, “Sınır geçişlerinden zarar görebilecek Polonyalıların mağdur olmasını istemem; örneğin Almanya’da çalışıp Polonya’da yaşayanlar ya da tam tersi. Alman yetkililere açıkça ifade ettim: Eğer bize göçmen göndermeye devam ederseniz, Avrupa Birliği Anlaşması’nın 72. maddesini devreye sokacağım. Bu madde, geçici olarak AB yükümlülüklerinden feragat etme hakkı tanıyor.” diye vurguladı.