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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in diplomatlara yönelik saldırısını kınadı: 'Sorumluların hesap vermesi gerek'
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in diplomatlara yönelik saldırısını kınadı: 'Sorumluların hesap vermesi gerek'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Cenin kentinde diplomatlara yönelik silahlı saldırıyı sert şekilde kınadı. Olayda, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu’ndan bir görevlinin... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
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dışişleri bakanlığı
ortadoğu
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saldırı
silahlı saldırı
saldırı girişimi
diplomat
diplomatik ilişkiler
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Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Başkonsolosluğu görevlisinin de bulunduğu diplomatik heyete Cenin’de İsrail askerlerince ateş açılmasını şiddetle kınadı.İsrail askerlerinin Cenin kentinde Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'ndan bir görevlinin de içinde bulunduğu diplomatik heyete ateş açmasını, Dışişleri Bakanlığı sert sözlerle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik biçimde hiçe saydığının bir başka örneğidir" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, diplomatların hedef alınmasının yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan güven ortamına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Türkiye, saldırının bir an önce araştırılarak sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.'Somut adımlar atmaya davet ediyoruz'Uluslararası toplumu bu tehlikeli eyleme karşı güçlü bir tepki vermeye ve İsrail’in cezasızlık zırhının son bulması için somut adımlar atmaya çağıran Dışişleri Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/israil-aralarinda-turk-rus-ingiliz-ve-ab-diplomatlarinin-da-bulundugu-heyete-ates-acti-derhal-1096401384.html
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i̇srail, dışişleri bakanlığı, ortadoğu, türkiye, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, diplomat, diplomatik ilişkiler, diplomatlar, gazze, gazze ablukası, gazze şeridi
i̇srail, dışişleri bakanlığı, ortadoğu, türkiye, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, diplomat, diplomatik ilişkiler, diplomatlar, gazze, gazze ablukası, gazze şeridi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in diplomatlara yönelik saldırısını kınadı: 'Sorumluların hesap vermesi gerek'

19:08 21.05.2025 (güncellendi: 19:19 21.05.2025)
© FotoğrafDışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil
Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
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Dışişleri Bakanlığı, Cenin kentinde diplomatlara yönelik silahlı saldırıyı sert şekilde kınadı. Olayda, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu’ndan bir görevlinin de bulunduğu belirtildi. İsrail askerlerinin açtığı ateşin diplomatik teamülleri ihlal ettiği vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Başkonsolosluğu görevlisinin de bulunduğu diplomatik heyete Cenin’de İsrail askerlerince ateş açılmasını şiddetle kınadı.
İsrail askerlerinin Cenin kentinde Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'ndan bir görevlinin de içinde bulunduğu diplomatik heyete ateş açmasını, Dışişleri Bakanlığı sert sözlerle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik biçimde hiçe saydığının bir başka örneğidir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, diplomatların hedef alınmasının yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan güven ortamına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Türkiye, saldırının bir an önce araştırılarak sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

'Somut adımlar atmaya davet ediyoruz'

Uluslararası toplumu bu tehlikeli eyleme karşı güçlü bir tepki vermeye ve İsrail’in cezasızlık zırhının son bulması için somut adımlar atmaya çağıran Dışişleri Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:
Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir. Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir. Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir. Uluslararası toplumu, bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail’in cezasızlık zırhının son bulması için somut adımlar atmaya davet ediyoruz.
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