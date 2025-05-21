https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/dikey-gecis-sinav-basvurulari-basladi-son-tarih-2-haziran-1096392770.html
Dikey Geçiş Sınav başvuruları başladı: Son tarih 2 Haziran
Dikey Geçiş Sınav başvuruları başladı: Son tarih 2 Haziran
Sputnik Türkiye
Dikey Geçiş Sınavları için başvurular açıldı. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T12:42+0300
2025-05-21T12:42+0300
2025-05-21T12:42+0300
türki̇ye
dikey geçiş sınavı (dgs)
ösym
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ÖSYM tarafından yapılacak Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı. 20 Temmuz'da yapılacak olan sınavlara başvuru için son tarih 2 Haziran. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuruları başladı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek.Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-DGS başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.
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dikey geçiş sınavı (dgs), ösym
dikey geçiş sınavı (dgs), ösym
Dikey Geçiş Sınav başvuruları başladı: Son tarih 2 Haziran
Dikey Geçiş Sınavları için başvurular açıldı.
ÖSYM tarafından yapılacak Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı. 20 Temmuz'da yapılacak olan sınavlara başvuru için son tarih 2 Haziran.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek.
Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-DGS başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.