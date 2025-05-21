https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/dikey-gecis-sinav-basvurulari-basladi-son-tarih-2-haziran-1096392770.html

Dikey Geçiş Sınav başvuruları başladı: Son tarih 2 Haziran

Dikey Geçiş Sınav başvuruları başladı: Son tarih 2 Haziran

Sputnik Türkiye

Dikey Geçiş Sınavları için başvurular açıldı. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T12:42+0300

2025-05-21T12:42+0300

2025-05-21T12:42+0300

türki̇ye

dikey geçiş sınavı (dgs)

ösym

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ÖSYM tarafından yapılacak Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı. 20 Temmuz'da yapılacak olan sınavlara başvuru için son tarih 2 Haziran. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuruları başladı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek.Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-DGS başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.

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dikey geçiş sınavı (dgs), ösym