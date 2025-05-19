https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/dem-parti-heyeti-siyasi-partileri-ziyaret-edecek-terorsuz-turkiye-sureci-hakkinda-gorusulecek-1096334440.html
DEM Parti heyeti, siyasi partileri ziyaret edecek: Terörsüz Türkiye süreci hakkında görüşülecek
DEM Parti heyeti, siyasi partileri ziyaret edecek: Terörsüz Türkiye süreci hakkında görüşülecek
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere siyasi partileri ziyaret edecek. 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T12:27+0300
2025-05-19T12:27+0300
2025-05-19T12:27+0300
türki̇ye
saadet partisi
chp
gelecek partisi
dem parti
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DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek. Heyetteki isimler belli olduDEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçtiğit ile Grup Başkanvekili Sezai Temelli heyette yer alan isimler oldu. Buna göre DEM Parti heyeti bugün DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni, yarın da CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/adalet-bakani-tunc-ocalana-umut-hakki-konusuna-son-noktayi-koydu-1096216302.html
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saadet partisi, chp, gelecek partisi, dem parti
saadet partisi, chp, gelecek partisi, dem parti
DEM Parti heyeti, siyasi partileri ziyaret edecek: Terörsüz Türkiye süreci hakkında görüşülecek
DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere siyasi partileri ziyaret edecek.
DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.
Heyetteki isimler belli oldu
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçtiğit ile Grup Başkanvekili Sezai Temelli heyette yer alan isimler oldu. Buna göre DEM Parti heyeti bugün DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni, yarın da CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.