https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/dem-parti-heyeti-siyasi-partileri-ziyaret-edecek-terorsuz-turkiye-sureci-hakkinda-gorusulecek-1096334440.html

DEM Parti heyeti, siyasi partileri ziyaret edecek: Terörsüz Türkiye süreci hakkında görüşülecek

DEM Parti heyeti, siyasi partileri ziyaret edecek: Terörsüz Türkiye süreci hakkında görüşülecek

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere siyasi partileri ziyaret edecek. 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T12:27+0300

2025-05-19T12:27+0300

2025-05-19T12:27+0300

türki̇ye

saadet partisi

chp

gelecek partisi

dem parti

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DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek. Heyetteki isimler belli olduDEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçtiğit ile Grup Başkanvekili Sezai Temelli heyette yer alan isimler oldu. Buna göre DEM Parti heyeti bugün DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni, yarın da CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.

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