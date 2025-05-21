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Çin Dışişleri: Ukrayna'daki çatışmanın taraflarına hiçbir zaman ölümcül silah sağlamadık
Çin Dışişleri: Ukrayna'daki çatışmanın taraflarına hiçbir zaman ölümcül silah sağlamadık
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'in Ukrayna'daki çatışmanın taraflarına hiçbir zaman ölümcül silah sağlamadığını ve çift kullanımlı ürünlerin... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün yaptığı basın açıklamasında Çin'in Ukrayna'daki çatışmanın taraflarına hiçbir zaman ölümcül silah sağlamadığını ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatını sıkı bir şekilde kontrol ettiğini ifade etti.Sözcü, "Çin, Ukrayna krizi konusunda barış müzakerelerinin ve uzlaşının teşvik edilmesi gerektiğini ısrarla savunuyor. Çin, çatışan taraflara hiçbir zaman öldürücü silah sağlamadı ve çift kullanımlı malların ihracatını sıkı bir şekilde kontrol ediyor" açıklamasında bulundu.‘ABD'nin 'Altın Kubbe' füze savunma sistemi uzayda militarizasyon riskini artırıyor’ABD’nin ‘Altın Kubbe’ projesinin küresel, çok düzeyli ve herhangi bir şekilde sınırlandırılmamış bir füze savunma sistemi oluşturmayı amaçladığını kaydeden Mao, programın ‘yörüngesel müdahale sistemlerinin geliştirilmesi ve konuşlandırılması da dahil olmak üzere uzay muharebe araçlarının önemli ölçüde genişletilmesini öngördüğünü ve bunun açıkça saldırgan bir nitelik taşıdığını’ vurguladı.“Bu durum, Dış Uzay Anlaşması'nda yer alan uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması ilkesine aykırıdır. Bu uzayda militarizasyon ve silahlanma yarışı riskini artıracak, uluslararası güvenlik ve silah kontrol sistemini zayıflatacaktır” diyen diplomat, ABD'nin kendi çıkarlarını ön planda tuttuğunu ve mutlak güvenlik sağlamaya çalıştığını, bu şekilde diğer ülkelerin güvenliğine zarar verilmesinin kabul edilemezlik ilkesini ihlal ettiğini ve küresel stratejik denge ve istikrarı baltaladığını kaydetti.Mao Ning, “Çin bu konuda ciddi endişe duyuyor. ABD'yi, küresel füze savunma sistemini geliştirmekten ve konuşlandırmaktan en kısa zamanda vazgeçmeye ve gerçek adımlar atarak, büyük ülkeler arasındaki stratejik güvenin güçlendirilmesine ve küresel stratejik istikrarın korunmasına katkıda bulunmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Çin Dışişleri: Ukrayna'daki çatışmanın taraflarına hiçbir zaman ölümcül silah sağlamadık

14:19 21.05.2025
© AP Photo / Mark SchiefelbeinÇin Halk Kurtuluş Ordusu
Çin Halk Kurtuluş Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'in Ukrayna'daki çatışmanın taraflarına hiçbir zaman ölümcül silah sağlamadığını ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatını sıkı bir şekilde kontrol ettiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün yaptığı basın açıklamasında Çin'in Ukrayna'daki çatışmanın taraflarına hiçbir zaman ölümcül silah sağlamadığını ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatını sıkı bir şekilde kontrol ettiğini ifade etti.
Sözcü, "Çin, Ukrayna krizi konusunda barış müzakerelerinin ve uzlaşının teşvik edilmesi gerektiğini ısrarla savunuyor. Çin, çatışan taraflara hiçbir zaman öldürücü silah sağlamadı ve çift kullanımlı malların ihracatını sıkı bir şekilde kontrol ediyor" açıklamasında bulundu.

‘ABD'nin 'Altın Kubbe' füze savunma sistemi uzayda militarizasyon riskini artırıyor’

ABD’nin ‘Altın Kubbe’ projesinin küresel, çok düzeyli ve herhangi bir şekilde sınırlandırılmamış bir füze savunma sistemi oluşturmayı amaçladığını kaydeden Mao, programın ‘yörüngesel müdahale sistemlerinin geliştirilmesi ve konuşlandırılması da dahil olmak üzere uzay muharebe araçlarının önemli ölçüde genişletilmesini öngördüğünü ve bunun açıkça saldırgan bir nitelik taşıdığını’ vurguladı.
“Bu durum, Dış Uzay Anlaşması'nda yer alan uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması ilkesine aykırıdır. Bu uzayda militarizasyon ve silahlanma yarışı riskini artıracak, uluslararası güvenlik ve silah kontrol sistemini zayıflatacaktır” diyen diplomat, ABD'nin kendi çıkarlarını ön planda tuttuğunu ve mutlak güvenlik sağlamaya çalıştığını, bu şekilde diğer ülkelerin güvenliğine zarar verilmesinin kabul edilemezlik ilkesini ihlal ettiğini ve küresel stratejik denge ve istikrarı baltaladığını kaydetti.
Mao Ning, “Çin bu konuda ciddi endişe duyuyor. ABD'yi, küresel füze savunma sistemini geliştirmekten ve konuşlandırmaktan en kısa zamanda vazgeçmeye ve gerçek adımlar atarak, büyük ülkeler arasındaki stratejik güvenin güçlendirilmesine ve küresel stratejik istikrarın korunmasına katkıda bulunmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
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