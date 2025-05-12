https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/abd-ve-cin-arasindaki-gumruk-vergileri-yuzde-115-oraninda-dusurulecek-1096142128.html
ABD ve Çin arasındaki gümrük vergileri yüzde 115 oranında düşürülecek
ABD ve Çin arasındaki gümrük vergileri yüzde 115 oranında düşürülecek
Sputnik Türkiye
Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler anlaşmasının detaylarını duyuruldu. İki ülke arasındaki gümrük vergilerinin yüzde 115 oranında düşürülmesi ve... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T10:24+0300
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2025-05-12T11:28+0300
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderliğinde Çin tarafı, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti. Çin'le yapılan ticaret görüşmelerinde 'önemli ilerleme' sağlandığını ve iki ülkenin ABD’nin ticaret açığını azaltmaya yönelik bir anlaşmaya vardığını duyuran ABD Hazine Bakanı Bessent, detayların bugün (12 Mayıs) sabah duyurulacağını belirtmişti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, bugünkü basın toplantısında iki ülke arasındaki gümrük vergilerinin yüzde 115 oranında düşürülmesi ve 90 günlük bir duraklama süresi kararlaştırıldığını duyurdu.Buna göre ABD, Çin'e uyguladığı yüzde 145 vergi yüzde 30'a, Çin ise ABD'ye uyguladığı yüzde 125 vergiyi yüzde 10'a indirmiş oluyor ancak taraflar henüz teyit etmedi. Bessent bugün (12 mayıs) gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmeler sırasında “her iki tarafın da büyük saygı gösterdiğini” ve “her ikimizin de dengeli ticaretten çıkarı olduğunu” söyledi.Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ise dünkü basın toplantısında ‘ekonomik ve ticari meselelere ilişkin Çin-ABD üst düzey toplantısı derinlemesine, samimi ve yapıcıydı’ açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/abd-cinle-ticaret-anlasmasini-duyurdu-yarin-sabah-tam-bir-brifing-verecegiz-1096135783.html
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scott bessent, abd, çin
ABD ve Çin arasındaki gümrük vergileri yüzde 115 oranında düşürülecek
10:24 12.05.2025 (güncellendi: 11:28 12.05.2025)
Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler anlaşmasının detaylarını duyuruldu. İki ülke arasındaki gümrük vergilerinin yüzde 115 oranında düşürülmesi ve 90 günlük bir duraklama kararlaştırıldı. Buna göre ABD, Çin'e uyguladığı yüzde 145 ek vergiyi yüzde 30'a, Çin ise ABD'ye uyguladığı yüzde 125 ek vergiyi yüzde 10'a indirdi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderliğinde Çin tarafı, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti.
Çin'le yapılan ticaret görüşmelerinde 'önemli ilerleme' sağlandığını ve iki ülkenin ABD’nin ticaret açığını azaltmaya yönelik bir anlaşmaya vardığını duyuran ABD Hazine Bakanı Bessent, detayların bugün (12 Mayıs) sabah duyurulacağını belirtmişti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, bugünkü basın toplantısında iki ülke arasındaki gümrük vergilerinin yüzde 115 oranında düşürülmesi ve 90 günlük bir duraklama süresi kararlaştırıldığını duyurdu.
Buna göre ABD, Çin'e uyguladığı yüzde 145 vergi yüzde 30'a, Çin ise ABD'ye uyguladığı yüzde 125 vergiyi yüzde 10'a indirmiş oluyor ancak taraflar henüz teyit etmedi.
Bessent bugün (12 mayıs) gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmeler sırasında “her iki tarafın da büyük saygı gösterdiğini” ve “her ikimizin de dengeli ticaretten çıkarı olduğunu” söyledi.
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ise dünkü basın toplantısında ‘ekonomik ve ticari meselelere ilişkin Çin-ABD üst düzey toplantısı derinlemesine, samimi ve yapıcıydı’ açıklamasını yapmıştı.