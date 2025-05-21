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CHP lideri Özel: Asgari ücrete Temmuz zammı için çalışmalara başladık
CHP lideri Özel: Asgari ücrete Temmuz zammı için çalışmalara başladık
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işçi ve işveren örgütleriyle görüşmeler yaparak Temmuz ayında asgari ücrete 'hakikatli bir zam' yapılması için çalışma... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
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CHP lideri Özel, enflasyon nedeniyle asgari ücretin alım gücünün eridiğini belirterek Temmuz'da ara zam istedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yılbaşında 22 bin lira olarak belirlenen asgari ücretin alım gücünün bugün 19 bin liraya gerilediğini belirterek, dört ayda yaşanan kaybın ENAG verilerine göre 4 bin 400 lirayı bulduğunu söyledi. Geçmişte hükümetin 'gerekirse yılda 4 kez zam yaparız' açıklamalarını hatırlatan Özel, asgari ücretin ciddi biçimde eridiğine dikkat çekti. Özel, “Yarından itibaren sendikalar, işçi ve işveren örgütleriyle görüşmelere başlıyoruz. Temmuz ayında asgari ücrete hakikatli bir ara zam yapılması için kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz” dedi. Özel ayrıca küçük işletmeler ve KOBİ’lerin ek zam yükünden olumsuz etkilenmemesi için çözüm önerileri geliştireceklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/asgari-ucrete-ara-zam-var-mi-ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-geliyor-mu-bakan-isikhandan-net-1096215705.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), zam, emekli maaş zam oranı, ek zam, ara zam, kira zam oranı, seyyanen zam, asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, asgari geçim i̇ndirimi (agi̇), brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), zam, emekli maaş zam oranı, ek zam, ara zam, kira zam oranı, seyyanen zam, asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, asgari geçim i̇ndirimi (agi̇), brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025

CHP lideri Özel: Asgari ücrete Temmuz zammı için çalışmalara başladık

23:03 21.05.2025 (güncellendi: 23:05 21.05.2025)
© AA / Abdullah GüçlüCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AA / Abdullah Güçlü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işçi ve işveren örgütleriyle görüşmeler yaparak Temmuz ayında asgari ücrete 'hakikatli bir zam' yapılması için çalışma başlatacaklarını açıkladı. Özel, yapılacak düzenlemede küçük işletmelerin üzerindeki mali yükün azaltılması için özel çözümler geliştirileceğini belirtti.
CHP lideri Özel, enflasyon nedeniyle asgari ücretin alım gücünün eridiğini belirterek Temmuz'da ara zam istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yılbaşında 22 bin lira olarak belirlenen asgari ücretin alım gücünün bugün 19 bin liraya gerilediğini belirterek, dört ayda yaşanan kaybın ENAG verilerine göre 4 bin 400 lirayı bulduğunu söyledi.
Geçmişte hükümetin 'gerekirse yılda 4 kez zam yaparız' açıklamalarını hatırlatan Özel, asgari ücretin ciddi biçimde eridiğine dikkat çekti. Özel, “Yarından itibaren sendikalar, işçi ve işveren örgütleriyle görüşmelere başlıyoruz. Temmuz ayında asgari ücrete hakikatli bir ara zam yapılması için kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz” dedi.
Özel ayrıca küçük işletmeler ve KOBİ’lerin ek zam yükünden olumsuz etkilenmemesi için çözüm önerileri geliştireceklerini belirtti.
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