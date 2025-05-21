https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/chp-lideri-ozel-asgari-ucrete-temmuz-zammi-icin-calismalara-basladik-1096408759.html

CHP lideri Özel: Asgari ücrete Temmuz zammı için çalışmalara başladık

CHP lideri Özel: Asgari ücrete Temmuz zammı için çalışmalara başladık

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işçi ve işveren örgütleriyle görüşmeler yaparak Temmuz ayında asgari ücrete 'hakikatli bir zam' yapılması için çalışma... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T23:03+0300

2025-05-21T23:03+0300

2025-05-21T23:05+0300

poli̇ti̇ka

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

zam

emekli maaş zam oranı

ek zam

ara zam

kira zam oranı

seyyanen zam

asgari ücret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095908144_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_7aa3e9871fadeb21a6c425f62ec4eea6.jpg

CHP lideri Özel, enflasyon nedeniyle asgari ücretin alım gücünün eridiğini belirterek Temmuz'da ara zam istedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yılbaşında 22 bin lira olarak belirlenen asgari ücretin alım gücünün bugün 19 bin liraya gerilediğini belirterek, dört ayda yaşanan kaybın ENAG verilerine göre 4 bin 400 lirayı bulduğunu söyledi. Geçmişte hükümetin 'gerekirse yılda 4 kez zam yaparız' açıklamalarını hatırlatan Özel, asgari ücretin ciddi biçimde eridiğine dikkat çekti. Özel, “Yarından itibaren sendikalar, işçi ve işveren örgütleriyle görüşmelere başlıyoruz. Temmuz ayında asgari ücrete hakikatli bir ara zam yapılması için kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz” dedi. Özel ayrıca küçük işletmeler ve KOBİ’lerin ek zam yükünden olumsuz etkilenmemesi için çözüm önerileri geliştireceklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/asgari-ucrete-ara-zam-var-mi-ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-geliyor-mu-bakan-isikhandan-net-1096215705.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), zam, emekli maaş zam oranı, ek zam, ara zam, kira zam oranı, seyyanen zam, asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, asgari geçim i̇ndirimi (agi̇), brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025