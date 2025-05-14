https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/asgari-ucrete-ara-zam-var-mi-ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-geliyor-mu-bakan-isikhandan-net-1096215705.html

Asgari ücrete ara zam var mı? Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor mu? Bakan Işıkhan'dan net açıklama

Asgari ücrete ara zam var mı? Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor mu? Bakan Işıkhan'dan net açıklama

Sputnik Türkiye

Asgari ücret ara zammı beklentisi milyonların gündemini meşgul ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Bunları konuşmak için daha çok erken"... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T12:31+0300

2025-05-14T12:31+0300

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ekonomi̇

asgari ücret

ara zam

vedat ışıkhan

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Temmuz ayına yaklaşırken gözler bir kez daha asgari ücrete ara zam gündemde kalmaya devam ediyor. Öte yandan ev kadınlarına emeklilik için atılacak adımlar da takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.Asgari ücrete ara zam olacak mı?Milyonlarca çalışan, özellikle artan hayat pahalılığı karşısında maaşlarında bir iyileştirme bekliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam beklentilerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Bunları konuşmak için bence çok erken."Bakan Işıkhan, kamu işçiliği toplu sözleşme sürecine yoğunlaştıklarını söyledi.Ev kadınlarına emeklilik geliyor mu?Işıkhan, milyonların gündeminde yer alan ev kadınlarına emeklilik için önemli açıklamalarda bulundu."Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız söz konusu olacak, temmuz-ağustos gibi altyapısı hazırlanacak" dedi. İçeriğin henüz netleşmediğini belirten Işıkhan, konunun iyi bir analiz gerektiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-geliyor-iste-sartlar-yas-ve-prim-detaylari-1095610767.html

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asgari ücret, ara zam, vedat ışıkhan