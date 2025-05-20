https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/borsa-istanbulda-manipulasyon-operasyonu-7-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1096353562.html

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 7 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 7 kişi hakkında gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bazı hisse senetlerinde manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T09:23+0300

2025-05-20T09:23+0300

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Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'nda, bazı sermaye piyasası araçlarında usulsüz işlemler yapıldığı iddiaları gündeme geldi. İddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiSoruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamalarıyla Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, hisse senedi piyasasında manipülatif işlemler yaptığı öne sürülüyor.İstanbul Emniyeti harekete geçtiGözaltı kararının ardından, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekiplerin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çok yönlü çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkk-feshedildi-borsa-istanbul-yukselise-gecti-bist-100-yaklasik-yuzde-4-deger-kazandi-1096159328.html

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