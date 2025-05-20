https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/borsa-istanbulda-manipulasyon-operasyonu-7-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1096353562.html
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 7 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 7 kişi hakkında gözaltı kararı
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bazı hisse senetlerinde manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
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Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'nda, bazı sermaye piyasası araçlarında usulsüz işlemler yapıldığı iddiaları gündeme geldi. İddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiSoruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamalarıyla Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, hisse senedi piyasasında manipülatif işlemler yaptığı öne sürülüyor.İstanbul Emniyeti harekete geçtiGözaltı kararının ardından, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekiplerin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çok yönlü çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkk-feshedildi-borsa-istanbul-yukselise-gecti-bist-100-yaklasik-yuzde-4-deger-kazandi-1096159328.html
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borsa i̇stanbul, borsa, son dakika
borsa i̇stanbul, borsa, son dakika
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 7 kişi hakkında gözaltı kararı
09:23 20.05.2025 (güncellendi: 09:26 20.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bazı hisse senetlerinde manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilere yönelik operasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa'da sürüyor.
Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'nda, bazı sermaye piyasası araçlarında usulsüz işlemler yapıldığı iddiaları gündeme geldi. İddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.
7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamalarıyla Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, hisse senedi piyasasında manipülatif işlemler yaptığı öne sürülüyor.
İstanbul Emniyeti harekete geçti
Gözaltı kararının ardından, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekiplerin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çok yönlü çalışmaları devam ediyor.