https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/bitcoin-109-bin-400-dolar-seviyesine-yukseldi-btc-kac-dolar-olacak-1096406067.html

Bitcoin, 109 bin 400 dolar seviyesine yükseldi: BTC kaç dolar olacak?

Bitcoin, 109 bin 400 dolar seviyesine yükseldi: BTC kaç dolar olacak?

Sputnik Türkiye

Bitcoin, 109 bin 400 dolar seviyesine yaklaşarak tüm zamanların en yüksek fiyat rekoruna 600 dolarlık bir farkla işlem gördü. Binance TR verilerine göre BTC şu... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T18:34+0300

2025-05-21T18:34+0300

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Bitcoin, 109 bin doları aşarak tarihi rekor seviyesine sadece 600 dolarlık bir yükseliş mesafesinde işlem gördü.Kripto para piyasasının en değerli parası Bitcoin, 109 bin 400 dolar seviyesinden işlem görerek tüm zamanların en yüksek fiyat rekoruna çok yaklaştı. Binance TR verilerine göre BTC, 110 bin dolarlık kritik eşiğe yalnızca 600 dolar mesafede kaldı.Mevcut rekor 109 bin 114 dolar olsa da, ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş yeni zirve için 110 bin doların aşılması gerektiği belirtildi. Son 24 saat içinde piyasada 276 milyon dolarlık likidasyon yaşanırken, bunun 175 milyon dolarlık kısmı short (kısa) pozisyonlardan oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/bitcoin-107-bin-dolara-ulasti-btc-ne-kadar-olacak-1096375588.html

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