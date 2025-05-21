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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/bardaga-idrarini-yapan-yolcu-gemiden-atildi-mahkeme-yolcuyu-hakli-bularak-tazminat-verdi-1096407439.html
Bardağa idrarını yapan yolcu gemiden atıldı: Mahkeme yolcuyu haklı bularak tazminat verdi
Bardağa idrarını yapan yolcu gemiden atıldı: Mahkeme yolcuyu haklı bularak tazminat verdi
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Düsseldorf Bölge Mahkemesi, bir yolcu gemisinde bardağa işediği iddia edilen tatilcinin gemiden atılmasını haksız buldu. Mahkeme, davranışın... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T20:28+0300
2025-05-21T20:28+0300
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Yolcu gemisinde bardağa işediği iddia edilen bir kişi 7 bin 400 euro tazminat almaya hak kazandı.Almanya’nın Düsseldorf Bölge Mahkemesi, yolcu gemisinde uygunsuz davranışla suçlanan bir tatilci hakkında dikkat çekici bir karara imza attı. Mallorca çıkışlı bir gemi yolculuğunda, bir adamın fıstık servisi için kullanılan bardağa işediği iddia edildi. Mürettebatın diğer yolcuların şikayeti üzerine adamı gemiden indirdiği, dönüş masraflarını da kendisine yüklediği belirtildi.Memleketine dönen yolcunun şikayette bulunmasıyla mahkeme, bu davranışın 'rahatsız edici' olsa bile gemiden atılmayı gerektirecek derecede şiddet veya tehdit içermediğine hükmetti. Karar doğrultusunda adamın yaklaşık 4 bin 300 euro iade ve 3 bin 100 euro tatil tazminatı (toplam 325 bin 500 TL) almaya hak kazandığı ifade edildi.2024 yılında yaşanan olay ülkede tekrar gündem olurken yolcunun sadece 'gülümsemekle' yetinmesinin kararda etkili olduğu belirtildi. Alman medyasında haksız kararlar karşısında yolcuların haklarını araması gerektiğinin altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kemer-ikaz-isigi-sonmeden-ayaga-kalkmayin-ucaklarda-aceleci-yolculara-ceza-para-cezasi-geliyor-1096172473.html
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tuvalet, tuvalet izni, idrar, i̇drar örneği, mahkeme, mahkeme kararı, tazminat, tazminat davası, manevi tazminat, yolcu, yolcu treni, yolcu gemisi, tatil, tatil planı
tuvalet, tuvalet izni, idrar, i̇drar örneği, mahkeme, mahkeme kararı, tazminat, tazminat davası, manevi tazminat, yolcu, yolcu treni, yolcu gemisi, tatil, tatil planı

Bardağa idrarını yapan yolcu gemiden atıldı: Mahkeme yolcuyu haklı bularak tazminat verdi

20:28 21.05.2025
© PixabayBira, alkol
Bira, alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© Pixabay
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Almanya’nın Düsseldorf Bölge Mahkemesi, bir yolcu gemisinde bardağa işediği iddia edilen tatilcinin gemiden atılmasını haksız buldu. Mahkeme, davranışın rahatsız edici olsa da şiddet veya tehdit içermediğine karar verdi. Adam, toplamda yaklaşık 7 bin 400 euro (325 bin 500 TL) tazminat almaya hak kazandı.
Yolcu gemisinde bardağa işediği iddia edilen bir kişi 7 bin 400 euro tazminat almaya hak kazandı.
Almanya’nın Düsseldorf Bölge Mahkemesi, yolcu gemisinde uygunsuz davranışla suçlanan bir tatilci hakkında dikkat çekici bir karara imza attı. Mallorca çıkışlı bir gemi yolculuğunda, bir adamın fıstık servisi için kullanılan bardağa işediği iddia edildi. Mürettebatın diğer yolcuların şikayeti üzerine adamı gemiden indirdiği, dönüş masraflarını da kendisine yüklediği belirtildi.
Memleketine dönen yolcunun şikayette bulunmasıyla mahkeme, bu davranışın 'rahatsız edici' olsa bile gemiden atılmayı gerektirecek derecede şiddet veya tehdit içermediğine hükmetti. Karar doğrultusunda adamın yaklaşık 4 bin 300 euro iade ve 3 bin 100 euro tatil tazminatı (toplam 325 bin 500 TL) almaya hak kazandığı ifade edildi.
2024 yılında yaşanan olay ülkede tekrar gündem olurken yolcunun sadece 'gülümsemekle' yetinmesinin kararda etkili olduğu belirtildi. Alman medyasında haksız kararlar karşısında yolcuların haklarını araması gerektiğinin altı çizildi.
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