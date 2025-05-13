https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kemer-ikaz-isigi-sonmeden-ayaga-kalkmayin-ucaklarda-aceleci-yolculara-ceza-para-cezasi-geliyor-1096172473.html

Kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkmayın: Uçaklarda aceleci yolculara para cezası geliyor

Kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkmayın: Uçaklarda aceleci yolculara para cezası geliyor

Sputnik Türkiye

Uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara para cezası uygulanacak, 'kural dışı hareket eden yolcu' sayılacak. 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T11:40+0300

2025-05-13T11:40+0300

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türki̇ye

uçak

sivil havacılık genel müdürlüğü

shgm

thy

kemer ikaz ışığı

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte, uçaklarda emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan 'aceleci yolculara' para cezası uygulanacak. Kural dışı yolcu statüsünde değerlendirilecekSHGM yayımladığı “Yolcu Anonsları Genelgesi” kapsamında yapılan düzenlemeyle birlikte, uçağın park pozisyonuna tam olarak ulaşmadan önce emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolcular artık ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.THY tarafından kabin ekiplerine gönderilen bilgilendirme duyurusuna göre, inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkan, baş üstü dolaplarını açan ya da anonslara rağmen yerinden kalkmakta ısrar eden yolcular, “Kural Dışı Hareket Eden Yolcu” statüsünde değerlendirilecek. Ekonomim'in haberine göre, bu kapsamda söz konusu yolculara, yürürlükteki yasal düzenlemelere göre idari para cezası uygulanabilecek. İniş sonrası yapılan “veda anonsunun” hemen ardından, yolculara kemer ikaz ışığı sönmeden kalkmamaları gerektiğine dair özel bir uyarı anonsu yapılması da bu uygulamayla birlikte zorunlu hale geldi.

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uçak, sivil havacılık genel müdürlüğü, shgm, thy, kemer ikaz ışığı