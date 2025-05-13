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Kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkmayın: Uçaklarda aceleci yolculara para cezası geliyor
Kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkmayın: Uçaklarda aceleci yolculara para cezası geliyor
Sputnik Türkiye
Uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara para cezası uygulanacak, 'kural dışı hareket eden yolcu' sayılacak. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
uçak
sivil havacılık genel müdürlüğü
shgm
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte, uçaklarda emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan 'aceleci yolculara' para cezası uygulanacak. Kural dışı yolcu statüsünde değerlendirilecekSHGM yayımladığı “Yolcu Anonsları Genelgesi” kapsamında yapılan düzenlemeyle birlikte, uçağın park pozisyonuna tam olarak ulaşmadan önce emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolcular artık ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.THY tarafından kabin ekiplerine gönderilen bilgilendirme duyurusuna göre, inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkan, baş üstü dolaplarını açan ya da anonslara rağmen yerinden kalkmakta ısrar eden yolcular, “Kural Dışı Hareket Eden Yolcu” statüsünde değerlendirilecek. Ekonomim'in haberine göre, bu kapsamda söz konusu yolculara, yürürlükteki yasal düzenlemelere göre idari para cezası uygulanabilecek. İniş sonrası yapılan “veda anonsunun” hemen ardından, yolculara kemer ikaz ışığı sönmeden kalkmamaları gerektiğine dair özel bir uyarı anonsu yapılması da bu uygulamayla birlikte zorunlu hale geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/havalimaninda-elle-aranmaya-mukavemet-gosteren-yolcuya-26-bin-226-ucakta-taskinlik-cikarana-19-bin-1092247438.html
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uçak, sivil havacılık genel müdürlüğü, shgm, thy, kemer ikaz ışığı
uçak, sivil havacılık genel müdürlüğü, shgm, thy, kemer ikaz ışığı

Kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkmayın: Uçaklarda aceleci yolculara para cezası geliyor

11:40 13.05.2025 (güncellendi: 11:42 13.05.2025)
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Uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara para cezası uygulanacak, 'kural dışı hareket eden yolcu' sayılacak.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte, uçaklarda emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan 'aceleci yolculara' para cezası uygulanacak.

Kural dışı yolcu statüsünde değerlendirilecek

SHGM yayımladığı “Yolcu Anonsları Genelgesi” kapsamında yapılan düzenlemeyle birlikte, uçağın park pozisyonuna tam olarak ulaşmadan önce emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolcular artık ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
THY tarafından kabin ekiplerine gönderilen bilgilendirme duyurusuna göre, inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkan, baş üstü dolaplarını açan ya da anonslara rağmen yerinden kalkmakta ısrar eden yolcular, “Kural Dışı Hareket Eden Yolcu” statüsünde değerlendirilecek. Ekonomim'in haberine göre, bu kapsamda söz konusu yolculara, yürürlükteki yasal düzenlemelere göre idari para cezası uygulanabilecek. İniş sonrası yapılan “veda anonsunun” hemen ardından, yolculara kemer ikaz ışığı sönmeden kalkmamaları gerektiğine dair özel bir uyarı anonsu yapılması da bu uygulamayla birlikte zorunlu hale geldi.
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