Bakanlıktan, İSKİ'ye 3.3 milyonluk atık su cezası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ABD, inisiyatifi eline aldı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarından gelen vergiden neden vazgeçilemiyor?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İcra dairelerinde dosyaların durumu
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Zelenskiy, kaybetmiş bir ülkenin lideri’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabıdan ahlak dersi
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Samanın altından yürütülen suyun hikâyesi
19:15
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:22
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya soruşturmasında hukuki süreçı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Sami Güleçyüz: 'Kaldırıma park etmek insan hakkı ihlalidir'
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni bina ısı yalıtım yönetmeliği ne zorunluluklar getiriyor?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir kundura ustasının sanat dersi
15:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/bakanliktan-iskiye-33-milyonluk-atik-su-cezasi-1096401234.html
Bakanlıktan, İSKİ'ye 3.3 milyonluk atık su cezası
Bakanlıktan, İSKİ'ye 3.3 milyonluk atık su cezası
Sputnik Türkiye
İSKİ'ye, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesi nedeniyle 3 milyon 343 bin 688 lira ceza kesildi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T15:52+0300
2025-05-21T15:52+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
atık su
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096401078_0:954:1536:1818_1920x0_80_0_0_4ac6a6a72355d925ac86a477e88d13f2.jpg
Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edildiği tespit edildi. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İSKİ'ye, 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza kesti. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacakBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince, çevre denetimleri kapsamında İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde yapılan incelemede, kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi. İSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uygulandı.Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/reklam-kurulundan-aldatici-reklamlara-125-milyon-tl-ceza--1096313419.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096401078_0:810:1536:1962_1920x0_80_0_0_22d11f4c313f50b43beb1c78aeac603c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, atık su, ceza
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, atık su, ceza

Bakanlıktan, İSKİ'ye 3.3 milyonluk atık su cezası

15:52 21.05.2025
© ÇŞİDBatık su
atık su - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© ÇŞİDB
Abone ol
İSKİ'ye, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesi nedeniyle 3 milyon 343 bin 688 lira ceza kesildi.
Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edildiği tespit edildi. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İSKİ'ye, 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza kesti.

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince, çevre denetimleri kapsamında İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde yapılan incelemede, kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi. İSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uygulandı.
Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.
Reklam Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2025
EKONOMİ
Reklam Kurulu'ndan aldatıcı reklamlara 125 milyon TL ceza
18 Mayıs, 12:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала