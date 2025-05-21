https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/bakanliktan-iskiye-33-milyonluk-atik-su-cezasi-1096401234.html

Bakanlıktan, İSKİ'ye 3.3 milyonluk atık su cezası

Bakanlıktan, İSKİ'ye 3.3 milyonluk atık su cezası

Sputnik Türkiye

İSKİ'ye, kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesi nedeniyle 3 milyon 343 bin 688 lira ceza kesildi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T15:52+0300

2025-05-21T15:52+0300

2025-05-21T15:52+0300

türki̇ye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

atık su

ceza

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Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edildiği tespit edildi. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İSKİ'ye, 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza kesti. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacakBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince, çevre denetimleri kapsamında İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde yapılan incelemede, kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi. İSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uygulandı.Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, atık su, ceza