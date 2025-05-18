https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/reklam-kurulundan-aldatici-reklamlara-125-milyon-tl-ceza--1096313419.html

Reklam Kurulu'ndan aldatıcı reklamlara 125 milyon TL ceza

Reklam Kurulu'ndan aldatıcı reklamlara 125 milyon TL ceza

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, 2025’in ilk beş ayında 661 dosyada aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulama tespit etti. Toplamda 125 milyon TL’nin... 18.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-18T12:11+0300

2025-05-18T12:11+0300

2025-05-18T12:11+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

reklam kurulu

ceza

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Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, 2025 yılı boyunca tüketicileri yanıltan reklam ve uygulamalara karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Kurulun 15 Mayıs’ta gerçekleştirdiği 357. toplantısında 65 dosya masaya yatırıldı. İncelemeler sonucunda 56 dosyada mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Bu dosyalar için yaklaşık 10,5 milyon TL para cezası kesilirken, 5 internet sitesine erişim engeli kararı alındı.2025'in ilk beş ayında değerlendirilen toplam 736 dosyanın 661’i için durdurma cezası verilirken, bu dosyalarda yer alan firmalara toplam 125 milyon 281 bin TL idari para cezası kesildi.Bazı ticaret platformlarına erişim engeliÖzellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde, tüketicilerin karar alma süreçlerini manipüle eden uygulamalar toplantının odak noktasını oluşturdu. Elektronik ticaret platformlarında ürün sıralamalarının, kullanıcı yorumlarının ve puanlamaların yapay yollarla öne çıkarıldığı, mağaza takipçi sayıları ve uygulama indirme istatistiklerinin manipüle edildiği tespit edildi. Bu kapsamda 6 firmaya 3,5 milyon TL ceza verildi, ilgili reklamlar durduruldu ve erişim engeli uygulandı.'Karanlık tasarım' mercek altındaAyrıca, 'karanlık tasarım' olarak adlandırılan kullanıcıyı yanıltıcı arayüzler de mercek altına alındı. Özellikle video platformlarında 'ücretsiz deneme' adı altında kredi kartı bilgisi talep edilmesi, iptal seçeneklerinin kullanıcıdan saklanması gibi örnekler incelemeye alındı. Bu yöntemlerle kullanıcıların istemedikleri işlemleri gerçekleştirmeye yönlendirildiği tespit edilen firmalara ceza yağdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/reklam-kurulu-yaniltici-reklamlara-ceza-yagdirdi-325-milyonluk-fatura-cikardi-1094756826.html

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ticaret bakanlığı, reklam kurulu, ceza