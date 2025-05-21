https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/anne-olmaya-hazirlanan-unlu-oyuncu-ege-kokenliden-kotu-haber-bebegini-kaybetti-1096400861.html

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Ege Kökenli'den kötü haber: Bebeğini kaybetti

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Ege Kökenli'den kötü haber: Bebeğini kaybetti

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Ege Kökenli, nadir görülen bir komplikasyon nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T15:17+0300

2025-05-21T15:17+0300

2025-05-21T15:17+0300

yaşam

ege kökenli

hamilelik

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Güneşin Kızları, Duy Beni gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Ege Kökenli, anne olmaya hazırlanıyordu. Ama genç oyuncu, nadir bir komplikasyon nedeniyle 22 haftalık bebeğini kaybettiğini açıkladı. Yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumSosyal medya hesabından durumuyla ilgili açıklama yapan genç oyuncu, "Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar. Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22. haftasında, her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

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ege kökenli , hamilelik