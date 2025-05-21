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Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Ege Kökenli'den kötü haber: Bebeğini kaybetti
Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Ege Kökenli'den kötü haber: Bebeğini kaybetti
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Ege Kökenli, nadir görülen bir komplikasyon nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T15:17+0300
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yaşam
ege kökenli
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Güneşin Kızları, Duy Beni gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Ege Kökenli, anne olmaya hazırlanıyordu. Ama genç oyuncu, nadir bir komplikasyon nedeniyle 22 haftalık bebeğini kaybettiğini açıkladı. Yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumSosyal medya hesabından durumuyla ilgili açıklama yapan genç oyuncu, "Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar. Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22. haftasında, her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.
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ege kökenli , hamilelik
ege kökenli , hamilelik

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Ege Kökenli'den kötü haber: Bebeğini kaybetti

15:17 21.05.2025
Ege Kökenli sosyal medya
Ege Kökenli sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
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Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Ege Kökenli, nadir görülen bir komplikasyon nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı.
Güneşin Kızları, Duy Beni gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Ege Kökenli, anne olmaya hazırlanıyordu. Ama genç oyuncu, nadir bir komplikasyon nedeniyle 22 haftalık bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durum

Sosyal medya hesabından durumuyla ilgili açıklama yapan genç oyuncu, "Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar. Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22. haftasında, her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturan 32 yaşındaki oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıklayarak fotoğraflarını paylaşmıştı. Bebeğinin kız olacağını da duyuran oyuncuya çok sayıda hayranı da tebrik mesajı göndermişti.

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