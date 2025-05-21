https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/yildiz-tilbe-maradona-olmus-bugun-ogrendim-cok-sasirdim-1096394949.html

Yıldız Tilbe: Maradona ölmüş, bugün öğrendim çok şaşırdım

Yıldız Tilbe: Maradona ölmüş, bugün öğrendim çok şaşırdım

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 2020 yılında hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümünü yeni öğrendiğini açıkladı. Tilbe'nin sosyal... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T13:26+0300

2025-05-21T13:26+0300

2025-05-21T13:26+0300

yaşam

yıldız tilbe

diego maradona

futbol

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Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölüm haberini yıllar sonra öğrendiğini söyledi. Tilbe’nin bu açıklaması, sosyal medya kullanıcıları arasında hem şaşkınlık hem de espri dolu yorumlara neden oldu.Tilbe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım."Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Tilbe’nin açıklaması, gündem listelerinde üst sıralara tırmandı.2020 yılında futbol dünyası yasa boğulmuştuDiego Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 60 yaşında hayata gözlerini yuman Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

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yıldız tilbe, diego maradona, futbol