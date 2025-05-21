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Yıldız Tilbe: Maradona ölmüş, bugün öğrendim çok şaşırdım
Yıldız Tilbe: Maradona ölmüş, bugün öğrendim çok şaşırdım
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 2020 yılında hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümünü yeni öğrendiğini açıkladı. Tilbe'nin sosyal... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T13:26+0300
2025-05-21T13:26+0300
2025-05-21T13:26+0300
yaşam
yıldız tilbe
diego maradona
futbol
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Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölüm haberini yıllar sonra öğrendiğini söyledi. Tilbe’nin bu açıklaması, sosyal medya kullanıcıları arasında hem şaşkınlık hem de espri dolu yorumlara neden oldu.Tilbe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım."Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Tilbe’nin açıklaması, gündem listelerinde üst sıralara tırmandı.2020 yılında futbol dünyası yasa boğulmuştuDiego Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 60 yaşında hayata gözlerini yuman Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.
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yıldız tilbe, diego maradona, futbol
yıldız tilbe, diego maradona, futbol
Yıldız Tilbe: Maradona ölmüş, bugün öğrendim çok şaşırdım
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 2020 yılında hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümünü yeni öğrendiğini açıkladı. Tilbe'nin sosyal medyada yaptığı bu paylaşım, kısa sürede gündem oldu.
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölüm haberini yıllar sonra öğrendiğini söyledi. Tilbe’nin bu açıklaması, sosyal medya kullanıcıları arasında hem şaşkınlık hem de espri dolu yorumlara neden oldu.
Tilbe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım."
Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Tilbe’nin açıklaması, gündem listelerinde üst sıralara tırmandı.
2020 yılında futbol dünyası yasa boğulmuştu
Diego Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 60 yaşında hayata gözlerini yuman Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.