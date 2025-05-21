Ali Koç'un dernek bastığı iddia edildi: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ABD, inisiyatifi eline aldı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarından gelen vergiden neden vazgeçilemiyor?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Gürer: Türkiye tarımsal deprem yaşıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Zelenskiy, kaybetmiş bir ülkenin lideri’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabıdan ahlak dersi
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Samanın altından yürütülen suyun hikâyesi
19:15
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:22
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciasının avukatı Büşra Doğan: ‘Oteldeki herkes kurtulabilirdi’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Sami Güleçyüz: 'Kaldırıma park etmek insan hakkı ihlalidir'
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni bina ısı yalıtım yönetmeliği ne zorunluluklar getiriyor?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir kundura ustasının sanat dersi
15:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Batı, Suriye'ye yaptırımları kaldırdı: Ahmed eş-Şera'ya sunulan şartlar neler?
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ali-kocun-dernek-bastigi-iddia-edildi-fenerbahceden-ilk-aciklama-geldi-1096406991.html
Ali Koç'un dernek bastığı iddia edildi: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi
Ali Koç'un dernek bastığı iddia edildi: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bir dernek ziyaretiyle ilgili kamera görüntüleri kamuoyuna sızdırıldı. Görüntülerin bağlamından koparılarak yayınlandığını... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T19:50+0300
2025-05-21T19:50+0300
spor
ali koç
fenerbahçe
spor
spor salonu
fenerbahçe spor kulübü
başkan
başkan adayı
imza
i̇mza kampanyası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088307661_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc61b56478e49a13398776c18a777049.jpg
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç’un dernek ziyareti görüntülerinin manipüle edilerek sızdırıldığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü, 'Ali Koç kongre için imza toplayan derneğe baskın yaptı' olarak lanse edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kulüp, söz konusu paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.Sarı lacivertli takım "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç’un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir. Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/mahmut-uslu-fenerbahce-baskan-adayi-olacagini-acikladi-i-want-to-be-president-of-fenerbahce-1096261652.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088307661_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_0f21e9592cb716f71214a980b9c406d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali koç, fenerbahçe, spor, spor salonu, fenerbahçe spor kulübü, başkan, başkan adayı, imza, i̇mza kampanyası, i̇mza günü, noter tasdikli imza sayısı, i̇mza töreni
ali koç, fenerbahçe, spor, spor salonu, fenerbahçe spor kulübü, başkan, başkan adayı, imza, i̇mza kampanyası, i̇mza günü, noter tasdikli imza sayısı, i̇mza töreni

Ali Koç'un dernek bastığı iddia edildi: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi

19:50 21.05.2025
© AA / Arif Hüdaverdi YamanAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bir dernek ziyaretiyle ilgili kamera görüntüleri kamuoyuna sızdırıldı. Görüntülerin bağlamından koparılarak yayınlandığını belirten kulüp, manipülasyon iddiasıyla suç duyurusunda bulunacağını açıklarken ziyaretin baştan sona tüm kayıtlarının yayınlanmasına onay verildiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç’un dernek ziyareti görüntülerinin manipüle edilerek sızdırıldığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü, 'Ali Koç kongre için imza toplayan derneğe baskın yaptı' olarak lanse edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kulüp, söz konusu paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.
Sarı lacivertli takım "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç’un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir. Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz" dedi.
Mahmut Uslu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
SPOR
Mahmut Uslu, Fenerbahçe başkan adayı olacağını açıkladı: 'I want to be president of Fenerbahçe'
15 Mayıs, 21:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала