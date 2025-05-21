https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ali-kocun-dernek-bastigi-iddia-edildi-fenerbahceden-ilk-aciklama-geldi-1096406991.html

Ali Koç'un dernek bastığı iddia edildi: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi

Ali Koç'un dernek bastığı iddia edildi: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bir dernek ziyaretiyle ilgili kamera görüntüleri kamuoyuna sızdırıldı. Görüntülerin bağlamından koparılarak yayınlandığını... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T19:50+0300

2025-05-21T19:50+0300

2025-05-21T19:50+0300

spor

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Fenerbahçe, Başkan Ali Koç’un dernek ziyareti görüntülerinin manipüle edilerek sızdırıldığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü, 'Ali Koç kongre için imza toplayan derneğe baskın yaptı' olarak lanse edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kulüp, söz konusu paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.Sarı lacivertli takım "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç’un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir. Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz" dedi.

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