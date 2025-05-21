https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ahmet-ercan-marmara-depreminin-zamanini-acikladi-gorurun-isaret-ettigi-kumburgaz-fayi-ve-riskli-1096383758.html
Ahmet Ercan, Marmara depreminin zamanını açıkladı: Görür'ün işaret ettiği Kumburgaz fayı ve riskli ilçeler nerede?
Ahmet Ercan, Marmara depreminin zamanını açıkladı: Görür'ün işaret ettiği Kumburgaz fayı ve riskli ilçeler nerede?
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İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, Marmara'da beklenen büyük depremi yeniden gündeme taşıdı. Prof. Dr. Naci Görür, depremin... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T10:51+0300
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türki̇ye
naci görür
büyükçekmece
marmara depremi
deprem
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İstanbul Büyükçekmece'de, dün akşam saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 8.16 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı, İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından gözler yeniden Marmara depremi ne zaman olacak? sorusuna çevrildi.Marmara büyük deprem ne zaman? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladıProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ekol TV’de yaptığı açıklamada, “Bilim adamlarının uzlaştığı bir durum var ki Kuzey Marmara’da 2 tane deprem olacaktır” dedi. Ercan, Marmara Ereğlisi ile Silivri arasında 7.2 büyüklüğünde deprem beklendiğini, ancak son yaşanan 6.2’lik sarsıntının bu beklentiyi 6.9’a düşürdüğünü ifade etti.“Ben 2065’ten önce İstanbul’da deprem beklemiyorum. Şu anda Marmara gergin değil” diyerek Marmara’da büyük bir kırılmanın yakın olmadığını belirtti.Prof. Dr. Naci Görür: Kumburgaz fayı üzerinde stres artışı varDeprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Silivri-Büyükçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde. 23 Nisan'dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.Kumburgaz fayı nerede?Kumburgaz Fayı, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içerisindeki bir kolu olarak öne çıkıyor. Büyükçekmece’nin yaklaşık 15 kilometre açığında bulunan fay segmenti, doğuda Avcılar’ın güneyi, batıda ise Silivri açıklarına kadar uzanıyor.Deprem riski yüksek i̇lçeler hangileri?İstanbul’da deprem riski yüksek ilçeler, fay hatlarına olan yakınlık ve zemin özelliklerine göre değerlendiriliyor. Avrupa Yakası'nda:Anadolu Yakası'nda:Zemini riskli bölgeler daha tehlikeliZemin yapısı nedeniyle daha yüksek risk taşıyan ilçeler arasında:
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naci görür, büyükçekmece, marmara depremi, deprem, i̇stanbul depremi
naci görür, büyükçekmece, marmara depremi, deprem, i̇stanbul depremi
Ahmet Ercan, Marmara depreminin zamanını açıkladı: Görür'ün işaret ettiği Kumburgaz fayı ve riskli ilçeler nerede?
10:51 21.05.2025 (güncellendi: 10:52 21.05.2025)
İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, Marmara'da beklenen büyük depremi yeniden gündeme taşıdı. Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kumburgaz Fayı üzerinde olduğunu belirtirken, Prof. Dr. Ahmet Ercan ise İstanbul’da 2065’e kadar büyük bir deprem beklemediğini ifade etti.
İstanbul Büyükçekmece'de, dün akşam saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 8.16 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı, İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından gözler yeniden Marmara depremi ne zaman olacak? sorusuna çevrildi.
Marmara büyük deprem ne zaman? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ekol TV’de yaptığı açıklamada, “Bilim adamlarının uzlaştığı bir durum var ki Kuzey Marmara’da 2 tane deprem olacaktır” dedi. Ercan, Marmara Ereğlisi ile Silivri arasında 7.2 büyüklüğünde deprem beklendiğini, ancak son yaşanan 6.2’lik sarsıntının bu beklentiyi 6.9’a düşürdüğünü ifade etti.
“Ben 2065’ten önce İstanbul’da deprem beklemiyorum. Şu anda Marmara gergin değil” diyerek Marmara’da büyük bir kırılmanın yakın olmadığını belirtti.
Prof. Dr. Naci Görür: Kumburgaz fayı üzerinde stres artışı var
Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Silivri-Büyükçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde. 23 Nisan'dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Kumburgaz Fayı, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içerisindeki bir kolu olarak öne çıkıyor. Büyükçekmece’nin yaklaşık 15 kilometre açığında bulunan fay segmenti, doğuda Avcılar’ın güneyi, batıda ise Silivri açıklarına kadar uzanıyor.
Deprem riski yüksek i̇lçeler hangileri?
İstanbul’da deprem riski yüksek ilçeler, fay hatlarına olan yakınlık ve zemin özelliklerine göre değerlendiriliyor. Avrupa Yakası'nda:
Sultanbeyli
ilçeleri risk grubunda yer alıyor.
Zemini riskli bölgeler daha tehlikeli
Zemin yapısı nedeniyle daha yüksek risk taşıyan ilçeler arasında: