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Ahmet Ercan, Marmara depreminin zamanını açıkladı: Görür'ün işaret ettiği Kumburgaz fayı ve riskli ilçeler nerede?
Ahmet Ercan, Marmara depreminin zamanını açıkladı: Görür'ün işaret ettiği Kumburgaz fayı ve riskli ilçeler nerede?
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, Marmara'da beklenen büyük depremi yeniden gündeme taşıdı. Prof. Dr. Naci Görür, depremin... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
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naci görür
büyükçekmece
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İstanbul Büyükçekmece'de, dün akşam saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 8.16 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı, İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından gözler yeniden Marmara depremi ne zaman olacak? sorusuna çevrildi.Marmara büyük deprem ne zaman? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladıProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ekol TV’de yaptığı açıklamada, “Bilim adamlarının uzlaştığı bir durum var ki Kuzey Marmara’da 2 tane deprem olacaktır” dedi. Ercan, Marmara Ereğlisi ile Silivri arasında 7.2 büyüklüğünde deprem beklendiğini, ancak son yaşanan 6.2’lik sarsıntının bu beklentiyi 6.9’a düşürdüğünü ifade etti.“Ben 2065’ten önce İstanbul’da deprem beklemiyorum. Şu anda Marmara gergin değil” diyerek Marmara’da büyük bir kırılmanın yakın olmadığını belirtti.Prof. Dr. Naci Görür: Kumburgaz fayı üzerinde stres artışı varDeprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Silivri-Büyükçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde. 23 Nisan'dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.Kumburgaz fayı nerede?Kumburgaz Fayı, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içerisindeki bir kolu olarak öne çıkıyor. Büyükçekmece’nin yaklaşık 15 kilometre açığında bulunan fay segmenti, doğuda Avcılar’ın güneyi, batıda ise Silivri açıklarına kadar uzanıyor.Deprem riski yüksek i̇lçeler hangileri?İstanbul’da deprem riski yüksek ilçeler, fay hatlarına olan yakınlık ve zemin özelliklerine göre değerlendiriliyor. Avrupa Yakası'nda:Anadolu Yakası'nda:Zemini riskli bölgeler daha tehlikeliZemin yapısı nedeniyle daha yüksek risk taşıyan ilçeler arasında:
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naci görür, büyükçekmece, marmara depremi, deprem, i̇stanbul depremi
naci görür, büyükçekmece, marmara depremi, deprem, i̇stanbul depremi

Ahmet Ercan, Marmara depreminin zamanını açıkladı: Görür'ün işaret ettiği Kumburgaz fayı ve riskli ilçeler nerede?

10:51 21.05.2025 (güncellendi: 10:52 21.05.2025)
© SputnikProf. Dr. Ahmet Ercan ve Naci Görür
Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
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İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, Marmara'da beklenen büyük depremi yeniden gündeme taşıdı. Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kumburgaz Fayı üzerinde olduğunu belirtirken, Prof. Dr. Ahmet Ercan ise İstanbul’da 2065’e kadar büyük bir deprem beklemediğini ifade etti.
İstanbul Büyükçekmece'de, dün akşam saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 8.16 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı, İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından gözler yeniden Marmara depremi ne zaman olacak? sorusuna çevrildi.

Marmara büyük deprem ne zaman? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ekol TV’de yaptığı açıklamada, “Bilim adamlarının uzlaştığı bir durum var ki Kuzey Marmara’da 2 tane deprem olacaktır” dedi. Ercan, Marmara Ereğlisi ile Silivri arasında 7.2 büyüklüğünde deprem beklendiğini, ancak son yaşanan 6.2’lik sarsıntının bu beklentiyi 6.9’a düşürdüğünü ifade etti.
Ben 2065’ten önce İstanbul’da deprem beklemiyorum. Şu anda Marmara gergin değil” diyerek Marmara’da büyük bir kırılmanın yakın olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür: Kumburgaz fayı üzerinde stres artışı var

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Silivri-Büyükçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde. 23 Nisan'dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kumburgaz fayı nerede?

Kumburgaz Fayı, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içerisindeki bir kolu olarak öne çıkıyor. Büyükçekmece’nin yaklaşık 15 kilometre açığında bulunan fay segmenti, doğuda Avcılar’ın güneyi, batıda ise Silivri açıklarına kadar uzanıyor.

Deprem riski yüksek i̇lçeler hangileri?

İstanbul’da deprem riski yüksek ilçeler, fay hatlarına olan yakınlık ve zemin özelliklerine göre değerlendiriliyor. Avrupa Yakası'nda:
Avcılar,
Küçükçekmece,
Bakırköy,
Beylikdüzü,
Zeytinburnu,
Bahçelievler,
Fatih,
Güngören öne çıkarken,
Anadolu Yakası'nda:
Kadıköy,
Üsküdar,
Ataşehir,
Maltepe,
Kartal,
Pendik,
Tuzla,
Adalar,
Ümraniye,
Sancaktepe,
Sultanbeyli ilçeleri risk grubunda yer alıyor.

Zemini riskli bölgeler daha tehlikeli

Zemin yapısı nedeniyle daha yüksek risk taşıyan ilçeler arasında:
Büyükçekmece,
Esenyurt,
Bağcılar,
Esenler,
Zeytinburnu,
Fatih,
Güngören,
Bakırköy,
Beylikdüzü öne çıkıyor.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
SON DEPREMLER
Naci Görür kesin konuştu: Gizli fay var mı?
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