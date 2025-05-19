https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/naci-gorur-kesin-konustu-gizli-fay-var-mi-1096325527.html
Naci Görür kesin konuştu: Gizli fay var mı?
Naci Görür kesin konuştu: Gizli fay var mı?
Sputnik Türkiye
Naci Görür, Marmara Bölgesi’nde gizli fay iddialarına net yanıt verdi: “Yok öyle bir şey.” İşte İstanbul ve çevresindeki gerçek deprem riski ve bilimsel veriler...
2025-05-19T07:36+0300
2025-05-19T07:36+0300
2025-05-19T07:36+0300
son depremler
naci görür
marmara denizi
kuzey anadolu fayı
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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fay
fay hattı
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Marmara Bölgesi’nde her yer sarsıntısında akla gelen büyük İstanbul depremi, bölgedeki gizli fay hatları iddialarını da beraberinde getiriyor. İçinden Kuzey Anadolu Fayı (KAF) geçen Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 il ve 50 ilçe bulunurken, bazı uzmanlar MTA haritalarında yer almayan ancak aktif olduğu öne sürülen gömülü veya gizli faylardan da söz ediyor. Milliyet gazetesinden Tunca Bengin'in haberine göre Bursa’daki üç üniversitenin yürüttüğü ortak çalışmada, 7.3 büyüklüğünde deprem üretebileceği söylenen yeni bir fay hattı keşfi bu tartışmaları alevlendirmişti.Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bu konuda şunları kaydetti:Silivri açıklarından Yeşilköy açıklarına kadar uzanan Kumburgaz Fayı ve Adalar’ın güneyinden geçen fayın tehlike işareti verdiğine dikkat çeken Görür "Her birinin uzunluğu ayı ayrı 70-75 kilometre ortalama... İkisi birden kırılırsa 7’nin üzerinde deprem üretir, 7.6’ya kadar gelir. Sadece Kumburgaz kırılırsa 7.2 üzerinde, Adalar tek başına kırılırsa 6’lar mertebesinde deprem üretir. Bunların birbirlerini tetikleme durumu da var tabi" dedi.Görür'ün değerlendirmeleri, Marmara Denizi çevresindeki deprem riskinin hâlâ güncelliğini koruduğunu bir kez daha ortaya koyarken, "gizli fay" tartışmalarının bilimsel temelden uzaklaştığına da işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/ege-denizinde-46-buyuklugunde-deprem-oldu-1096323933.html
marmara denizi
kuzey anadolu fayı
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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marmara gizli fay, i̇stanbul depremi, naci görür gizli fay açıklaması, marmara deprem riski, kumburgaz fayı, adalar fayı, uyuyan fay, marmara denizi fay haritası, mta fay hattı, gizli fay nedir, aktif fay hatları türkiye, 7 büyüklüğünde deprem riski
Naci Görür kesin konuştu: Gizli fay var mı?
Her deprem sonrası yeniden gündeme gelen “gizli fay” tartışmalarına Prof. Dr. Naci Görür noktayı koydu. Marmara’nın “avuç içi gibi bilinen” bir yer olduğunu vurgulayan Görür,
Marmara Bölgesi’nde her yer sarsıntısında akla gelen büyük İstanbul depremi, bölgedeki gizli fay hatları iddialarını da beraberinde getiriyor. İçinden Kuzey Anadolu Fayı (KAF) geçen Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 il ve 50 ilçe bulunurken, bazı uzmanlar MTA haritalarında yer almayan ancak aktif olduğu öne sürülen gömülü veya gizli faylardan da söz ediyor.
Milliyet gazetesinden Tunca Bengin'in haberine göre Bursa’daki üç üniversitenin yürüttüğü ortak çalışmada, 7.3 büyüklüğünde deprem üretebileceği söylenen yeni bir fay hattı keşfi bu tartışmaları alevlendirmişti.
Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bu konuda şunları kaydetti:
“Yok öyle bir şey. Biz oraların bütün araştırmalarını yaptık, haritasını çıkardık, dünyada yayınladık. Daha sonra da bir takım çalışmalar oldu. Bugün bütün Kuzey Anadolu Fayı çok büyük oranda bilinmektedir. Tahmin edildiği gibi çalışmaktadır. (Gizli fay) Varsa da irili ufaklı küçük faylar zaman içerisinde onlarda bulunabilir, bunlar olayı değiştirecek bir şey değil ki. Bunlara ‘uyuyan fay’ gibi nitelendirmeler de saçmalık. Araştırmaya dayalı olmadan herkes bir şeyler söylüyor.”
Silivri açıklarından Yeşilköy açıklarına kadar uzanan Kumburgaz Fayı ve Adalar’ın güneyinden geçen fayın tehlike işareti verdiğine dikkat çeken Görür "Her birinin uzunluğu ayı ayrı 70-75 kilometre ortalama... İkisi birden kırılırsa 7’nin üzerinde deprem üretir, 7.6’ya kadar gelir. Sadece Kumburgaz kırılırsa 7.2 üzerinde, Adalar tek başına kırılırsa 6’lar mertebesinde deprem üretir. Bunların birbirlerini tetikleme durumu da var tabi" dedi.
Görür'ün değerlendirmeleri, Marmara Denizi çevresindeki deprem riskinin hâlâ güncelliğini koruduğunu bir kez daha ortaya koyarken, "gizli fay" tartışmalarının bilimsel temelden uzaklaştığına da işaret ediyor.