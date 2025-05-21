https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/abd-disisleri-bakani-rubio-abd-artik-dunyanin-tum-sorunlarini-cozemez-1096405951.html

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: ABD artık dünyanın tüm sorunlarını çözemez

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: ABD artık dünyanın tüm sorunlarını çözemez

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin artık ‘dünyanın tüm sorunlarını çözemeyeceğini’ belirtti. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T18:26+0300

2025-05-21T18:26+0300

2025-05-21T18:25+0300

dünya

marco rubio

abd

abd temsilciler meclisi

bütçe görüşmeleri

ulusal çıkar

dış yardım

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ABD Temsilciler Meclisi’ndeki bütçe görüşmelerinde konuşan Rubio, ABD'nin artık ‘dünyanın tüm sorunlarını çözemeyeceğini’, ülkenin ulusal çıkarlarına öncelik vermelmesi gerektiğini söyledi.Rubio, “Dünyada pek çok değerli amaç var. Korkunç şeyler oluyor. ABD tüm sorunları çözemez. Ulusal çıkarlarımıza öncelik vermeliyiz” dedi.Rubio, hükümetin her eyleminin, harcanan her doların insanlara belirgin bir faydasının olması ve ülkeyi daha güvenli, daha güçlü ve daha müreffeh hale getirmesi gerektiğini vurgulayarak, “İdeal olan, her üçünün de sağlanmasıdır” ifadesini kullandı.Rubio ayrıca, ABD'nin birçok dış yardım programını talep edilen bütçe dahilinde sürdürme imkanına sahip olmadığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/rubio-abd-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlara-iliskin-tasariyi-destekleme-konusunda-konusmak-icin-1096377276.html

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marco rubio, abd, abd temsilciler meclisi, bütçe görüşmeleri, ulusal çıkar, dış yardım