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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: ABD artık dünyanın tüm sorunlarını çözemez
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: ABD artık dünyanın tüm sorunlarını çözemez
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin artık ‘dünyanın tüm sorunlarını çözemeyeceğini’ belirtti. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T18:26+0300
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dünya
marco rubio
abd
abd temsilciler meclisi
bütçe görüşmeleri
ulusal çıkar
dış yardım
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ABD Temsilciler Meclisi’ndeki bütçe görüşmelerinde konuşan Rubio, ABD'nin artık ‘dünyanın tüm sorunlarını çözemeyeceğini’, ülkenin ulusal çıkarlarına öncelik vermelmesi gerektiğini söyledi.Rubio, “Dünyada pek çok değerli amaç var. Korkunç şeyler oluyor. ABD tüm sorunları çözemez. Ulusal çıkarlarımıza öncelik vermeliyiz” dedi.Rubio, hükümetin her eyleminin, harcanan her doların insanlara belirgin bir faydasının olması ve ülkeyi daha güvenli, daha güçlü ve daha müreffeh hale getirmesi gerektiğini vurgulayarak, “İdeal olan, her üçünün de sağlanmasıdır” ifadesini kullandı.Rubio ayrıca, ABD'nin birçok dış yardım programını talep edilen bütçe dahilinde sürdürme imkanına sahip olmadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/rubio-abd-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlara-iliskin-tasariyi-destekleme-konusunda-konusmak-icin-1096377276.html
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marco rubio, abd, abd temsilciler meclisi, bütçe görüşmeleri, ulusal çıkar, dış yardım
marco rubio, abd, abd temsilciler meclisi, bütçe görüşmeleri, ulusal çıkar, dış yardım

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: ABD artık dünyanın tüm sorunlarını çözemez

18:26 21.05.2025
© AP Photo / Marta LavandierSen. Marco Rubio, R-Fla., speaks at the Forum Club of the Palm Beaches, Wednesday, Aug. 25, 2021, in West Palm Beach, Fla. Rubio spoke about the situation in Afghanistan, the COVID-19 pandemic and China-US trade.
Sen. Marco Rubio, R-Fla., speaks at the Forum Club of the Palm Beaches, Wednesday, Aug. 25, 2021, in West Palm Beach, Fla. Rubio spoke about the situation in Afghanistan, the COVID-19 pandemic and China-US trade. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Marta Lavandier
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin artık ‘dünyanın tüm sorunlarını çözemeyeceğini’ belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi’ndeki bütçe görüşmelerinde konuşan Rubio, ABD'nin artık ‘dünyanın tüm sorunlarını çözemeyeceğini’, ülkenin ulusal çıkarlarına öncelik vermelmesi gerektiğini söyledi.
Rubio, “Dünyada pek çok değerli amaç var. Korkunç şeyler oluyor. ABD tüm sorunları çözemez. Ulusal çıkarlarımıza öncelik vermeliyiz” dedi.
Rubio, hükümetin her eyleminin, harcanan her doların insanlara belirgin bir faydasının olması ve ülkeyi daha güvenli, daha güçlü ve daha müreffeh hale getirmesi gerektiğini vurgulayarak, “İdeal olan, her üçünün de sağlanmasıdır” ifadesini kullandı.
Rubio ayrıca, ABD'nin birçok dış yardım programını talep edilen bütçe dahilinde sürdürme imkanına sahip olmadığını kaydetti.
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
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