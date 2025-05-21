https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/1-milyon-kisiye-erken-emeklilik-mi-geliyor--1096399592.html

1 milyon kişiye erken emeklilik mi geliyor?

1 milyon kişiye erken emeklilik mi geliyor?

Sputnik Türkiye

SGK uzmanı Özgür Erdursun, en çok merak edilen 'erken emeklilik mi geliyor?' sorusunu yanıtladı 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T14:45+0300

2025-05-21T14:45+0300

2025-05-21T14:45+0300

ekonomi̇

özgür erdursun

sgk

emeklilik

emeklilik yaşı

erken emeklilik

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EYT'yle birlikte emeklilik tartışmaları Türkiye'nin gündeminden hiç düşmedi. Emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağı iddiaları konuşulurken, 1 milyon kişiye erken emeklilik mi geliyor sorusu da en çok sorulan sorulardan biri oldu. SGK uzmanı Özgür Erdursun ise bu soruyu 'Türkiye'de 1 milyon kişinin emekli olması söz konusu değil' diyerek yanıtladı. İnsanlar artık yaşını beklemek zorunda kalacakSözcü TV'de bu soruyu yanıtlayan Erdursun şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de 1 milyon kişinin emekli olması söz konusu değil. Sadece EYT'liler var, prim gün sayısını tamamlayarak emekli olacak olanlar var onlar da zaten sayısı belli ve sınırlı kişiler. EYT yasası gelmese de yaşları geldiği için emekli olacaklardı. O kişilerden artık emeklilik için müracaatta bulunan kişilerin sayısı da her geçen gün azalıyor."Şöyle bir şey olacak artık bu EYT bittikten sonra 9 Eylül 1999 sonrasında kadınların 58 erkeklerin 60 1 Mayıs 2008'den sonra kadın ve erkeklerin emekliliği 65 yaşına çıktığı için 3-4 yıl sonra emeklilik müracaatında bulunanların sayısı çok az olacak. Çünkü sistem değişti. İnsanlar artık yaşını beklemek zorunda kalacak. Bizim en büyük şansımız genç nüfusumuz. Çalışıp prim ödendikçe sigortalı çalışmanın avantajlı olacağı bir sistem ne yazık ki kuramıyoruz. Bizim bu sisteme geçmemiz lazım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/emeklilikte-kademe-bekleyenler-icin-kritik-uyari-kacinilmaz-hale-geldi-1096383393.html

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özgür erdursun, sgk, emeklilik, emeklilik yaşı, erken emeklilik