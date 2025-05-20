https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/yapi-kredi-bankasinin-mobil-uygulamasi-coktu-yapi-kredi-neden-acilmiyor-1096373638.html
Yapı Kredi Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Yapı Kredi neden açılmıyor?
Yapı Kredi Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Yapı Kredi neden açılmıyor?
Sputnik Türkiye
20 Mayıs 2025'te Yapıkredi mobil bankacılık uygulamasına erişim sağlayamayan kullanıcılar, sosyal medyada sorunu dile getirdi. Teknik bir arıza olduğu tahmin... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T19:30+0300
2025-05-20T19:30+0300
2025-05-20T19:30+0300
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Yapıkredi mobil uygulaması 20 Mayıs'ta çöktü, kullanıcılar giriş yapamadı.Yapıkredi mobil bankacılık uygulamasında 20 Mayıs 2025'te yaşanan teknik arıza, kullanıcıların giriş yapmasını engelledi. Mobil bankacılık uygulamasına erişim sağlayamayan birçok kullanıcı, yaşadıkları sorunu sosyal medya platformlarında gündeme taşıdı. Bankanın dijital hizmetlerini kullanmak isteyen müşteriler, uygulamaya giriş yapamadıklarını dile getirdi. Kullanıcılar, uygulamanın hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde benzer şekilde çalışmadığını duyurdu. Kesintinin teknik bir arızadan kaynaklandığı tahmin edilse de, bankadan olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/bankalardan-bayram-duzenlemesi-atmlerden-para-cekme-limitinde-degisiklik-1096223129.html
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Yapı Kredi Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Yapı Kredi neden açılmıyor?
20 Mayıs 2025'te Yapıkredi mobil bankacılık uygulamasına erişim sağlayamayan kullanıcılar, sosyal medyada sorunu dile getirdi. Teknik bir arıza olduğu tahmin edilirken, bankadan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapamadıklarını ve işlemlerini gerçekleştiremediklerini belirtti.
Yapıkredi mobil uygulaması 20 Mayıs'ta çöktü, kullanıcılar giriş yapamadı.
Yapıkredi mobil bankacılık uygulamasında 20 Mayıs 2025'te yaşanan teknik arıza, kullanıcıların giriş yapmasını engelledi. Mobil bankacılık uygulamasına erişim sağlayamayan birçok kullanıcı, yaşadıkları sorunu sosyal medya platformlarında gündeme taşıdı. Bankanın dijital hizmetlerini kullanmak isteyen müşteriler, uygulamaya giriş yapamadıklarını dile getirdi.
Kullanıcılar, uygulamanın hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde benzer şekilde çalışmadığını duyurdu. Kesintinin teknik bir arızadan kaynaklandığı tahmin edilse de, bankadan olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.