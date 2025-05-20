https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/acil-kod-kullandi-felaketten-donuldu-pilot-bayilinca-lufthansa-ucagi-otomatik-uctu-1096358362.html

Acil kod kullandı, felaketten dönüldü: Pilot bayılınca Lufthansa uçağı otomatik uçtu

Acil kod kullandı, felaketten dönüldü: Pilot bayılınca Lufthansa uçağı otomatik uçtu

Sputnik Türkiye

Almanya merkezli Lufthansa’nın Frankfurt-Sevilla seferini yapan uçağı, ikinci pilotun bayılması ve kaptan pilotun kokpit dışında olması nedeniyle yaklaşık 10... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T11:01+0300

2025-05-20T11:01+0300

2025-05-20T11:01+0300

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otomatik pilot

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17 Şubat 2024 tarihinde Lufthansa Havayolları’na ait Airbus A321 tipi uçak, Frankfurt’tan kalkarak İspanya’nın Sevilla kentine yönelmişti. Uçakta 199 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.İkinci pilot aniden bayıldı: Uçuşta krizUçuş sırasında kaptan pilotun kısa süreliğine tuvalete gitmesiyle kokpitte yalnız kalan ikinci pilot, ansızın bilincini kaybetti. O sırada autopilot devredeydi, ancak ikinci pilotun istemsiz hareketleri de kontrol sistemine müdahale edebildi.Kokpit ses kayıtlarında şok edici tespitlerCIAIAC tarafından yayımlanan raporda, kokpit ses kayıtlarında ikinci pilotun “ani ve ciddi bir şekilde bayıldığını” gösteren sesler bulunduğu belirtildi. Bu, kokpitteki krizin ciddi boyutunu gözler önüne serdi.Kaptan pilot kokpite giremeyince acil kod kullandıTuvaletten dönen kaptan pilot, kokpite girmeye çalıştı ancak içeriden yanıt alamadı. Beş başarısız denemenin ardından acil giriş kodunu kullanarak kapıyı açtı ve kontrolü devraldı. İlk müdahale uçakta yapıldı: Rota değiştirildiBayılan ikinci pilota uçuş ekibi ve yolcu olarak bulunan bir doktor tarafından ilk yardım yapıldı. Bilinci yerine gelen pilot, sadece müdahale anlarını hatırladığını söyledi. Uçak, kaptan pilotun kararıyla Madrid’e yönlendirilerek güvenli iniş yaptı.Sağlık durumu ve soruşturma detaylarıHastaneye kaldırılan ikinci pilotta, daha önce teşhis edilmemiş bir nörolojik rahatsızlık olduğu açıklandı. Bu rahatsızlık, standart sağlık kontrollerinde tespit edilememişti. Pilotun uçuş sertifikası geçici olarak askıya alındı.Lufthansa ve yetkililerden açıklamaLufthansa, olayla ilgili olarak CNN’e yaptığı açıklamada İspanyol yetkililerle iş birliği içinde olduklarını ve şirketin iç güvenlik biriminin de süreci incelediğini belirtti.Pilot bayılması olayları ne kadar sık?Avrupa Komisyonu’nun veri tabanına göre, 2019-2024 arasında 287 uçuş sırasında pilot bayılması vakası kayıtlara geçti. FAA’in 2004 raporuna göre de 1993-1998 yıllarında ABD’de 39 benzer vaka yaşanmıştı.

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almanya, frankfurt, sevilla, lufthansa, airbus a321, pilot, otomatik pilot