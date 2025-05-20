https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/venus-jeolojik-olarak-canli-olabilir-1096375478.html

Venüs jeolojik olarak 'canlı' olabilir

Venüs jeolojik olarak 'canlı' olabilir

Sputnik Türkiye

Yeni araştırmalar, uzun süredir jeolojik olarak durağan bir dünya olarak görülen Venüs’ün, iç dinamikler açısından Dünya’ya önceki düşüncelerden daha fazla... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T23:30+0300

2025-05-20T23:30+0300

2025-05-20T23:30+0300

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Yeni bir araştırma, Venüs'ün jeolojik olarak hâlâ aktif olabileceğini ortaya koydu. Verilerin yeniden analiz edilmesiyle, gezegenin iç yapısından sıcak malzeme yükseldiğine dair kanıtlar bulundu.Bilim insanları, Venüs’ün yüzeyinde yer alan “korona” adı verilen büyük, halka biçimli yapıları inceledi. Bu yapılar, mantodan yükselen sıcak kayaçların yüzeyi yukarı itmesiyle oluşuyor. Yüzey daha sonra soğuyup çökerken dairesel bir yapı bırakıyor. Simülasyonlarla elde edilen sonuçlar ile gerçek veriler arasında yüksek derecede uyum tespit edildi. Araştırma ekibinden Dr. Anna Gülcher Cascioli, bazı örneklerdeki eşleşmelerin dikkat çekici olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/yapay-zekaya-fal-baktirdi-fincandan-e-harfli-kadin-cikinca-bosandi-1096366540.html

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venüs, dünya, haberler