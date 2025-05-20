https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/venus-jeolojik-olarak-canli-olabilir-1096375478.html
Venüs jeolojik olarak 'canlı' olabilir
Venüs jeolojik olarak 'canlı' olabilir
Sputnik Türkiye
Yeni araştırmalar, uzun süredir jeolojik olarak durağan bir dünya olarak görülen Venüs’ün, iç dinamikler açısından Dünya’ya önceki düşüncelerden daha fazla... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T23:30+0300
2025-05-20T23:30+0300
2025-05-20T23:30+0300
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Yeni bir araştırma, Venüs'ün jeolojik olarak hâlâ aktif olabileceğini ortaya koydu. Verilerin yeniden analiz edilmesiyle, gezegenin iç yapısından sıcak malzeme yükseldiğine dair kanıtlar bulundu.Bilim insanları, Venüs’ün yüzeyinde yer alan “korona” adı verilen büyük, halka biçimli yapıları inceledi. Bu yapılar, mantodan yükselen sıcak kayaçların yüzeyi yukarı itmesiyle oluşuyor. Yüzey daha sonra soğuyup çökerken dairesel bir yapı bırakıyor. Simülasyonlarla elde edilen sonuçlar ile gerçek veriler arasında yüksek derecede uyum tespit edildi. Araştırma ekibinden Dr. Anna Gülcher Cascioli, bazı örneklerdeki eşleşmelerin dikkat çekici olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/yapay-zekaya-fal-baktirdi-fincandan-e-harfli-kadin-cikinca-bosandi-1096366540.html
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venüs, dünya, haberler
Venüs jeolojik olarak 'canlı' olabilir
Yeni araştırmalar, uzun süredir jeolojik olarak durağan bir dünya olarak görülen Venüs’ün, iç dinamikler açısından Dünya’ya önceki düşüncelerden daha fazla benzeyebileceği görüşünü güçlendiriyor.
Yeni bir araştırma, Venüs'ün jeolojik olarak hâlâ aktif olabileceğini ortaya koydu. Verilerin yeniden analiz edilmesiyle, gezegenin iç yapısından sıcak malzeme yükseldiğine dair kanıtlar bulundu.
Bilim insanları, Venüs’ün yüzeyinde yer alan “korona” adı verilen büyük, halka biçimli yapıları inceledi. Bu yapılar, mantodan yükselen sıcak kayaçların yüzeyi yukarı itmesiyle oluşuyor. Yüzey daha sonra soğuyup çökerken dairesel bir yapı bırakıyor.
Simülasyonlarla elde edilen sonuçlar ile gerçek veriler arasında yüksek derecede uyum tespit edildi. Araştırma ekibinden Dr. Anna Gülcher Cascioli, bazı örneklerdeki eşleşmelerin dikkat çekici olduğunu belirtti.