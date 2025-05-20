Meşruiyetini yitiren Zelenskiy liderliğindeki Kiev rejimi, savaşı başlatanın kendisi olduğunu kabul etmeyi reddediyor, ancak şimdi galip taraf olan Rusya'nın şartlarıyla barışı kabul etmek zorunda. Washington'daki yönetimle yakınlığına rağmen, artık Amerikan kararlarını etkilemediği için giderek Avrupa'ya yöneliyor.

ABD Başkanı'nın bugünkü yaklaşımı tarafsız olarak değerlendirilebilir ki bu da esasen Rus diplomasisinin ve bizzat Devlet Başkanı Putin'in etkili çalışmalarının bir sonucu. Kurtarılmış bölgeler konusu da dahil olmak üzere Rusya'nın mesajının Beyaz Saray'a ulaştığını ve Beyaz Saray'ın da Rusya'yı daha iyi anlamaya başladığını düşünüyorum. Bu da barış görüşmeleri için tarihi bir fırsat yaratıyor.