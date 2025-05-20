https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/urdunlu-uzman-ukrayna-kaybeden-taraf-olarak-rusyanin-sartlarini-kabul-etmek-zorunda-1096372425.html
Ürdünlü uzman: Ukrayna kaybeden taraf olarak Rusya’nın şartlarını kabul etmek zorunda
Ürdünlü uzman: Ukrayna kaybeden taraf olarak Rusya’nın şartlarını kabul etmek zorunda
Sputnik Türkiye
Ürdünlü uluslararası ilişkiler ve Rusya uzmanı Housam el-Atoum, Ukrayna’nın kaybeden taraf olarak Rusya’nın şartlarını kabul etmek zorunda olduğunu söyledi. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T18:36+0300
2025-05-20T18:36+0300
2025-05-20T18:34+0300
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Housam el-Atoum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında pazartesi günü gerçekleşen telefon görüşmesini Sputnik'e değerlendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/usakov-putin-ve-trump-sscb-ile-abdnin-2-dunya-savasindaki-silah-kardesligini-konustu-1096365147.html
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vladimir putin, donald trump, telefon görüşmesi, rusya, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, avrupa, beyaz saray
vladimir putin, donald trump, telefon görüşmesi, rusya, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, avrupa, beyaz saray
Ürdünlü uzman: Ukrayna kaybeden taraf olarak Rusya’nın şartlarını kabul etmek zorunda
Ürdünlü uluslararası ilişkiler ve Rusya uzmanı Housam el-Atoum, Ukrayna’nın kaybeden taraf olarak Rusya’nın şartlarını kabul etmek zorunda olduğunu söyledi.
Housam el-Atoum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında pazartesi günü gerçekleşen telefon görüşmesini Sputnik'e değerlendirdi:
Meşruiyetini yitiren Zelenskiy liderliğindeki Kiev rejimi, savaşı başlatanın kendisi olduğunu kabul etmeyi reddediyor, ancak şimdi galip taraf olan Rusya'nın şartlarıyla barışı kabul etmek zorunda. Washington'daki yönetimle yakınlığına rağmen, artık Amerikan kararlarını etkilemediği için giderek Avrupa'ya yöneliyor.
ABD Başkanı'nın bugünkü yaklaşımı tarafsız olarak değerlendirilebilir ki bu da esasen Rus diplomasisinin ve bizzat Devlet Başkanı Putin'in etkili çalışmalarının bir sonucu. Kurtarılmış bölgeler konusu da dahil olmak üzere Rusya'nın mesajının Beyaz Saray'a ulaştığını ve Beyaz Saray'ın da Rusya'yı daha iyi anlamaya başladığını düşünüyorum. Bu da barış görüşmeleri için tarihi bir fırsat yaratıyor.