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Uşakov: Putin ve Trump, SSCB ile ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki silah kardeşliğini konuştu
Uşakov: Putin ve Trump, SSCB ile ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki silah kardeşliğini konuştu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 3 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerini izleyen Putin-Trump görüşmesinin içeriğine ilişkin yeni bilgiler gelmeye... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T13:30+0300
2025-05-20T13:57+0300
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, dün telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın SSCB ile ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki silah kardeşliğini konuştuğunu söyledi. Uşakov, Trump'ın bu silah kardeşliğini hatırladığını belirterek, bugün Rusya ve ABD'nin tuhaf koşullar nedeniyle sadece bir arada olmamakla kalmayıp, aynı zamanda da birbirlerinden çok uzakta olduklarını üzülerek dile getirdiğini anlattı.Devlet Başkan Yardımcısı, "Liderler, ülkelerimizin 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ve militarist Japonya'ya karşı birlikte savaştıklarından uzun uzun ve samimi bir şekilde bahsettiler. Trump, silah kardeşliğini hatırlıyor ve bugün tuhaf koşullar nedeniyle ülkelerimizin sadece bir arada olmamakla kalmayıp aynı zamanda birbirinden çok uzakta olduğunu üzülerek belirtti" dedi.'Trump, kendilerini en çok feda edenlerin Ruslar olduğunu kabul etti'Uşakov, Başkan Trump'ın Rusların 2. Dünya Savaşı'nda canlarını herkesten daha fazla feda ettiğini kabul ettiğini de aktardı.'Ukrayna'nın Zafer Günü öncesindeki saldırı girişimi de gündeme geldi'Uşakov, Putin ve Trump arasındaki görüşmede Ukrayna ordusunun Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümü öncesinde gerçekleştirdiği saldırı girişimlerinin de konuşulduğunu bildirdi.Rusya'nın Zafer Günü onuruna 3 günlük ateşkes ilan ettiğini anımsatan Uşakov, 7 Mayıs gecesi Rus topraklarına 524 İHA ve Storm Shadow füzeleriyle saldırı girişimi düzenlendiğini kaydetti. Uşakov, "Neredeyse tamamı vuruldu. O zaman başkenti merkezinde, Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan yakınında terör saldırısı tehditleri de önlendi" dedi.Putin'in Trump'a bundan bahsetmesinin elbette tesadüf olmadığını söyleyen Uşakov, zira Ukraynalıların kutlama etkinliklerine katılmayı planlayan yabancı yetkilileri doğrudan tehdit ettiğini, yabancı liderleri sindirmeye ve Moskova'ya gitmelerini engellemeye çalıştığını anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/kosacev-rusya-abd-ve-ukrayna-avrupa-olmak-uzere-iki-grup-ortaya-cikti-1096359623.html
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haberler, abd, yuriy uşakov, rusya, sscb, i̇stanbul, vladimir putin, donald trump
haberler, abd, yuriy uşakov, rusya, sscb, i̇stanbul, vladimir putin, donald trump

Uşakov: Putin ve Trump, SSCB ile ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki silah kardeşliğini konuştu

13:30 20.05.2025 (güncellendi: 13:57 20.05.2025)
© SputnikÔng Trump và Ông Putin đã hội đàm. Ảnh được tạo ra bởi AI
Ông Trump và Ông Putin đã hội đàm. Ảnh được tạo ra bởi AI - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© Sputnik
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İstanbul'da 3 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerini izleyen Putin-Trump görüşmesinin içeriğine ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, dün telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın SSCB ile ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki silah kardeşliğini konuştuğunu söyledi.

Uşakov, Trump'ın bu silah kardeşliğini hatırladığını belirterek, bugün Rusya ve ABD'nin tuhaf koşullar nedeniyle sadece bir arada olmamakla kalmayıp, aynı zamanda da birbirlerinden çok uzakta olduklarını üzülerek dile getirdiğini anlattı.

Devlet Başkan Yardımcısı, "Liderler, ülkelerimizin 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ve militarist Japonya'ya karşı birlikte savaştıklarından uzun uzun ve samimi bir şekilde bahsettiler. Trump, silah kardeşliğini hatırlıyor ve bugün tuhaf koşullar nedeniyle ülkelerimizin sadece bir arada olmamakla kalmayıp aynı zamanda birbirinden çok uzakta olduğunu üzülerek belirtti" dedi.

'Trump, kendilerini en çok feda edenlerin Ruslar olduğunu kabul etti'

Uşakov, Başkan Trump'ın Rusların 2. Dünya Savaşı'nda canlarını herkesten daha fazla feda ettiğini kabul ettiğini de aktardı.

'Ukrayna'nın Zafer Günü öncesindeki saldırı girişimi de gündeme geldi'

Uşakov, Putin ve Trump arasındaki görüşmede Ukrayna ordusunun Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümü öncesinde gerçekleştirdiği saldırı girişimlerinin de konuşulduğunu bildirdi.

Rusya'nın Zafer Günü onuruna 3 günlük ateşkes ilan ettiğini anımsatan Uşakov, 7 Mayıs gecesi Rus topraklarına 524 İHA ve Storm Shadow füzeleriyle saldırı girişimi düzenlendiğini kaydetti.

Uşakov, "Neredeyse tamamı vuruldu. O zaman başkenti merkezinde, Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan yakınında terör saldırısı tehditleri de önlendi" dedi.

Putin'in Trump'a bundan bahsetmesinin elbette tesadüf olmadığını söyleyen Uşakov, zira Ukraynalıların kutlama etkinliklerine katılmayı planlayan yabancı yetkilileri doğrudan tehdit ettiğini, yabancı liderleri sindirmeye ve Moskova'ya gitmelerini engellemeye çalıştığını anlattı.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
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