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Ünlü sanatçı Nazan Öncel, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: 'Kalbime 2 stent takıldı'
Ünlü sanatçı Nazan Öncel, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: 'Kalbime 2 stent takıldı'
Sputnik Türkiye
Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve hayranlarını korkutan ünlü şarkıcı Nazan Öncel sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T16:55+0300
2025-05-20T16:55+0300
yaşam
nazan öncel
stent
kalp
kalp hastalıkları
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Geçtiğimiz haftalarda 'emekter kalbim bir şaka yaptı' diyerek hayranlarını korkutan Nazan Öncel, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Öncel, iki tane stent takıldığını belirtirken, "Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım" dedi. Emektar kalbim bir şaka yaptıNazan Öncel, 8 Mayıs'ta sosyal medyasından yaptığı açıklamada ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06.00'da eve döndüğümde kapıda karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen." açıklaması yapmıştı. İki stent takıldı Hayranlarının geçmiş olsun mesajıyla destek verdiği ünlü isimden yeni bir açıklama geldi. 69 yaşındaki şarkıcı, "Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/nazan-oncel-hastaneye-kaldirildi-emektar-kalbim-saka-yapti-sanirim-1096077102.html
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nazan öncel, stent, kalp, kalp hastalıkları
nazan öncel, stent, kalp, kalp hastalıkları

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: 'Kalbime 2 stent takıldı'

16:55 20.05.2025
© FotoğrafNazan Öncel
Nazan Öncel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© Fotoğraf
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Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve hayranlarını korkutan ünlü şarkıcı Nazan Öncel sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda 'emekter kalbim bir şaka yaptı' diyerek hayranlarını korkutan Nazan Öncel, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Öncel, iki tane stent takıldığını belirtirken, "Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım" dedi.

Emektar kalbim bir şaka yaptı

Nazan Öncel, 8 Mayıs'ta sosyal medyasından yaptığı açıklamada ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06.00'da eve döndüğümde kapıda karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen." açıklaması yapmıştı.

İki stent takıldı

Hayranlarının geçmiş olsun mesajıyla destek verdiği ünlü isimden yeni bir açıklama geldi. 69 yaşındaki şarkıcı, "Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim" ifadelerini kullandı.
Nazan Öncel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
YAŞAM
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı: Emektar kalbim şaka yaptı sanırım
9 Mayıs, 07:06
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