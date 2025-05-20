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Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Metrobüs geliyor, 3 güzergahta olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Metrobüs geliyor, 3 güzergahta olacak
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve trafik yoğunluğunu azaltmak için EGO filosuna yeni nesil metrobüsler katıyor. 25 metrelik, 270... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
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EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da toplu taşıma hizmetlerini güçlendirmek amacıyla yüksek kapasiteli, çift körüklü metrobüsleri araç filosuna dahil etmeye hazırlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, bu yeni araçlarla hem şehir içi ulaşım kalitesi artırılacak hem de trafik sıkışıklığı azaltılacak.Yüksek yolcu kapasitesi ve modern donanımYeni metrobüsler, 25 metre uzunluğunda ve en az 270 yolcu kapasiteli olacak. Araçlar, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesi ile engelli erişimine de uygun tasarlandı.Metrobüsler ayrıca, tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, dijital yolcu bilgilendirme ekranları, kamera destekli aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi teknolojik özelliklerle donatıldı. Bu donanım, hem sürücü güvenliğini hem de yolcu konforunu üst seviyeye taşıyacak.EGO personeline özel eğitimler başladıYeni araçları kullanacak olan EGO sürücüleri için teknik ve sürüş eğitimleri de başladı. Bu eğitimlerle, sürücülerin araçların tüm sistemlerine hâkim olmaları ve maksimum verimlilikle hizmet vermeleri hedefleniyor. Eğitim programı, hem trafik güvenliğine katkı sağlayacak hem de hizmet kalitesini yükseltecek.3 ana güzergah belirlendiYeni metrobüslerin kullanılması planlanan üç ana güzergah için fizibilite çalışmaları sürüyor. Planlanan hatlar şöyle:Bu hatlar, Ankara’nın yoğun nüfuslu bölgelerini kapsayarak ulaşım akslarının verimini artırmayı amaçlıyor.Test sürüşleri başladıABB’den yapılan açıklamada, yeni nesil metrobüslerden bir tanesinin test amaçlı olarak Ankara bulvar ve caddelerinde deneme sürüşlerine çıktığı bilgisi de paylaşıldı. Bu testlerle araçların şehir içi koşullara adaptasyonu ölçülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/piyasa-analisti-islam-memis-gram-altin-icin-tahminini-acikladi-altin-alimi-icin-son-sans-uyarisi-1096365246.html
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ankara, ego, metrobüs
ankara, ego, metrobüs

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Metrobüs geliyor, 3 güzergahta olacak

15:14 20.05.2025
© Ankara Büyükşehir BelediyesiMetrobüs
Metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve trafik yoğunluğunu azaltmak için EGO filosuna yeni nesil metrobüsler katıyor. 25 metrelik, 270 yolcu kapasiteli metrobüsler, gelişmiş güvenlik ve konfor donanımlarıyla donatıldı. Üç farklı güzergahta hizmet vermeye hazırlanıyorlar.
EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da toplu taşıma hizmetlerini güçlendirmek amacıyla yüksek kapasiteli, çift körüklü metrobüsleri araç filosuna dahil etmeye hazırlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, bu yeni araçlarla hem şehir içi ulaşım kalitesi artırılacak hem de trafik sıkışıklığı azaltılacak.

Yüksek yolcu kapasitesi ve modern donanım

Yeni metrobüsler, 25 metre uzunluğunda ve en az 270 yolcu kapasiteli olacak. Araçlar, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesi ile engelli erişimine de uygun tasarlandı.
Metrobüsler ayrıca, tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, dijital yolcu bilgilendirme ekranları, kamera destekli aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi teknolojik özelliklerle donatıldı. Bu donanım, hem sürücü güvenliğini hem de yolcu konforunu üst seviyeye taşıyacak.

EGO personeline özel eğitimler başladı

Yeni araçları kullanacak olan EGO sürücüleri için teknik ve sürüş eğitimleri de başladı. Bu eğitimlerle, sürücülerin araçların tüm sistemlerine hâkim olmaları ve maksimum verimlilikle hizmet vermeleri hedefleniyor. Eğitim programı, hem trafik güvenliğine katkı sağlayacak hem de hizmet kalitesini yükseltecek.

3 ana güzergah belirlendi

Yeni metrobüslerin kullanılması planlanan üç ana güzergah için fizibilite çalışmaları sürüyor. Planlanan hatlar şöyle:
1.
Yenikent – Ulus – Karapürçek
2.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Protokol Yolu – Konya Yolu – Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü
3.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ovacık Mahallesi – Etlik Caddesi – Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü
Bu hatlar, Ankara’nın yoğun nüfuslu bölgelerini kapsayarak ulaşım akslarının verimini artırmayı amaçlıyor.

Test sürüşleri başladı

ABB’den yapılan açıklamada, yeni nesil metrobüslerden bir tanesinin test amaçlı olarak Ankara bulvar ve caddelerinde deneme sürüşlerine çıktığı bilgisi de paylaşıldı. Bu testlerle araçların şehir içi koşullara adaptasyonu ölçülüyor.
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