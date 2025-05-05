https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/tusiad-yoneticileri-hakkinda-yeni-iddianame-adli-yargilamayi-etkilemeye-tesebbus-1095920577.html
TÜSİAD yöneticileri hakkında yeni iddianame: 'Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs'
TÜSİAD yöneticileri hakkında yeni iddianame: 'Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs'
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında zincirleme şekilde "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs"... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T10:56+0300
2025-05-05T10:56+0300
2025-05-05T10:56+0300
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orhan turan, ömer aras
TÜSİAD yöneticileri hakkında yeni iddianame: 'Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs'
Ayrıntılar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında zincirleme şekilde "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.