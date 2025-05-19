https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/turk-yuzuculer-hawaiide-kopek-baligi-saldirisina-ugradi-murat-oz-belinden-yaralandi-1096347206.html
Türk yüzücüler Hawaii'de köpek balığı saldırısına uğradı: Murat Öz belinden yaralandı
Türk yüzücüler Hawaii'de köpek balığı saldırısına uğradı: Murat Öz belinden yaralandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Hawaii eyaletinde Molokai Kanalı’nı geçmeye çalışan Türk açık su yüzücüleri Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, köpek balığı saldırısına uğradı. 45... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T21:51+0300
2025-05-19T21:51+0300
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saldırı
saldırı girişimi
deniz
okyanus
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Türk maraton yüzücüleri Murat Öz ve Yasemin Altıntaş Hawaii'de köpekbalığı saldırısına uğradı.Saldırıda Öz'ün bel bölgesinden ısırık sonucu derin yara aldığı ancak durumunun stabil olduğu, Altıntaş'ın ise yara almadan kurtulduğu açıklandı. Olay, sporcuların 45 kilometrelik parkurun 21. kilometresinde beslenme molası sırasında gerçekleşirken yarışın yarıda kaldığı açıklandı. Yerel yetkililer, güvenlik nedeniyle Molokai Kanalı'nda gece yüzüşlerine artık izin verilmeyeceğini duyurdu. Daha önce Catalina Kanalı'nı geçen ikili, bu kez 'Oceans Seven' hedeflerine ulaşamadı, ancak sağlık durumlarının iyi olduğu ve Türkiye'ye dönecekleri bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/kopek-baliginin-fotografini-cekmek-istedi-hayati-karardi-saldirida-ellerini-kaybetti-can-pazari-1093685061.html
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hawaii, türk, spor, köpek balığı, saldırı, saldırı girişimi, deniz, okyanus, yüzme, yüzme yarışı, senkronize yüzme
hawaii, türk, spor, köpek balığı, saldırı, saldırı girişimi, deniz, okyanus, yüzme, yüzme yarışı, senkronize yüzme
Türk yüzücüler Hawaii'de köpek balığı saldırısına uğradı: Murat Öz belinden yaralandı
ABD'nin Hawaii eyaletinde Molokai Kanalı’nı geçmeye çalışan Türk açık su yüzücüleri Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, köpek balığı saldırısına uğradı. 45 kilometrelik zorlu parkurun 21. kilometresinde gerçekleşen saldırıda, Murat Öz belinden ısırılarak yaralanırken, Altıntaş olaydan yara almadan kurtuldu.
Türk maraton yüzücüleri Murat Öz ve Yasemin Altıntaş Hawaii'de köpekbalığı saldırısına uğradı.
Saldırıda Öz'ün bel bölgesinden ısırık sonucu derin yara aldığı ancak durumunun stabil olduğu, Altıntaş'ın ise yara almadan kurtulduğu açıklandı. Olay, sporcuların 45 kilometrelik parkurun 21. kilometresinde beslenme molası sırasında gerçekleşirken yarışın yarıda kaldığı açıklandı.
Yerel yetkililer, güvenlik nedeniyle Molokai Kanalı'nda gece yüzüşlerine artık izin verilmeyeceğini duyurdu. Daha önce Catalina Kanalı'nı geçen ikili, bu kez 'Oceans Seven' hedeflerine ulaşamadı, ancak sağlık durumlarının iyi olduğu ve Türkiye'ye dönecekleri bildirildi.