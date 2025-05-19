https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/turk-yuzuculer-hawaiide-kopek-baligi-saldirisina-ugradi-murat-oz-belinden-yaralandi-1096347206.html

Türk yüzücüler Hawaii'de köpek balığı saldırısına uğradı: Murat Öz belinden yaralandı

Türk yüzücüler Hawaii'de köpek balığı saldırısına uğradı: Murat Öz belinden yaralandı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Hawaii eyaletinde Molokai Kanalı’nı geçmeye çalışan Türk açık su yüzücüleri Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, köpek balığı saldırısına uğradı. 45... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T21:51+0300

2025-05-19T21:51+0300

2025-05-19T21:51+0300

türki̇ye

hawaii

türk

spor

köpek balığı

saldırı

saldırı girişimi

deniz

okyanus

yüzme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096347032_0:470:2730:2006_1920x0_80_0_0_aa9acbe766d0f80433f8f3786e86ffad.jpg

Türk maraton yüzücüleri Murat Öz ve Yasemin Altıntaş Hawaii'de köpekbalığı saldırısına uğradı.Saldırıda Öz'ün bel bölgesinden ısırık sonucu derin yara aldığı ancak durumunun stabil olduğu, Altıntaş'ın ise yara almadan kurtulduğu açıklandı. Olay, sporcuların 45 kilometrelik parkurun 21. kilometresinde beslenme molası sırasında gerçekleşirken yarışın yarıda kaldığı açıklandı. Yerel yetkililer, güvenlik nedeniyle Molokai Kanalı'nda gece yüzüşlerine artık izin verilmeyeceğini duyurdu. Daha önce Catalina Kanalı'nı geçen ikili, bu kez 'Oceans Seven' hedeflerine ulaşamadı, ancak sağlık durumlarının iyi olduğu ve Türkiye'ye dönecekleri bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/kopek-baliginin-fotografini-cekmek-istedi-hayati-karardi-saldirida-ellerini-kaybetti-can-pazari-1093685061.html

türki̇ye

hawaii

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hawaii, türk, spor, köpek balığı, saldırı, saldırı girişimi, deniz, okyanus, yüzme, yüzme yarışı, senkronize yüzme