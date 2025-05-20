https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/turk-markali-helvada-salmonella-alarmi-toplatma-karari-aldilar-1096356008.html

Türk markalı helvada Salmonella alarmı: Toplatma kararı aldılar

Türk markalı helvada Salmonella alarmı: Toplatma kararı aldılar

Sputnik Türkiye

Almanya’da satılan bir parti Türk helvasında Salmonella bakterisi tespit edildi. Üretici firma TOK Gıda, yalnızca belirli parti numarasına ait "Sebahat Vanilya... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T10:35+0300

2025-05-20T10:35+0300

2025-05-20T10:35+0300

dünya

helva

bakteri

salmonella bakterisi

almanya

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Almanya’da gıda güvenliği kapsamında yapılan denetimlerde, TOK Gıda’ya ait bir parti helvada Salmonella bakterisi tespit edildi. Bu gelişme üzerine firma, önleyici bir tedbir olarak ürünlerin geri çağrılmasına karar verdi.Sadece belirli parti numaraları etkilendiTOK Gıda tarafından yapılan açıklamada, geri çağırma işleminin sadece aşağıdaki ürün için geçerli olduğu belirtildi:Firma, diğer tüm üretimlerin bu süreçten etkilenmediğini vurgulayarak tüketicileri paniğe kapılmamaları konusunda uyardı.Fiş olmadan i̇ade i̇mkânı sunulduSalmonella riski taşıyan ürünü satın alan tüketiciler, herhangi bir alışveriş fişi ibraz etmeksizin ürünü aldıkları markete geri götürerek bedel iadesi alabilecek. Bu süreç, tüketici mağduriyeti yaşanmadan tamamlanacak şekilde planlandı.TOK Gıda yetkilileri, önleyici bir tedbir olarak bu adımı attıklarını ve tüketici sağlığını koruma amacıyla tüm süreci titizlikle yönettiklerini ifade etti.Salmonella nedir, nasıl bulaşır?Salmonella, Enterobacteriaceae ailesine mensup, gram-negatif özellikte bir bakteri türüdür. Yaklaşık 2000 farklı alt türü, insanlarda çeşitli hastalıklara neden olabilir. En yaygın türleri arasında:Bu türler, yalnızca insanlarda enterik ateş adı verilen, zaman zaman salgınlara neden olan ciddi enfeksiyonlara yol açar. Diğer türler ise non-tifoidal salmonellalar olarak bilinir ve genellikle gıda kaynaklı enfeksiyonlarla ilişkilendirilir.Salmonella nasıl bulaşır?Salmonella enfeksiyonunun başlıca bulaş yolları şunlardır:Belirtiler nelerdir?Salmonella bakterisi ile enfekte olan kişilerde genellikle şu belirtiler gözlenir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/taklit-ve-hileli-gida-listesi-guncellendi-etli-ekmekte-sakatat-baharatta-boya-cikti-1096228332.html

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helva, bakteri, salmonella bakterisi, almanya