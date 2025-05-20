Türk markalı helvada Salmonella alarmı: Toplatma kararı aldılar
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHelva
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Almanya’da satılan bir parti Türk helvasında Salmonella bakterisi tespit edildi. Üretici firma TOK Gıda, yalnızca belirli parti numarasına ait "Sebahat Vanilya Aromalı Helva" için resmi geri çağırma süreci başlattı. Tüketicilere fiş ibrazı olmadan iade imkanı tanındı.
Almanya’da gıda güvenliği kapsamında yapılan denetimlerde, TOK Gıda’ya ait bir parti helvada Salmonella bakterisi tespit edildi. Bu gelişme üzerine firma, önleyici bir tedbir olarak ürünlerin geri çağrılmasına karar verdi.
Sadece belirli parti numaraları etkilendi
TOK Gıda tarafından yapılan açıklamada, geri çağırma işleminin sadece aşağıdaki ürün için geçerli olduğu belirtildi:
Ürün adı: Sebahat Vanilya Aromalı Helva
Parti numarası: 2024331
Son tüketim tarihi: 26.11.2026
Firma, diğer tüm üretimlerin bu süreçten etkilenmediğini vurgulayarak tüketicileri paniğe kapılmamaları konusunda uyardı.
Fiş olmadan i̇ade i̇mkânı sunuldu
Salmonella riski taşıyan ürünü satın alan tüketiciler, herhangi bir alışveriş fişi ibraz etmeksizin ürünü aldıkları markete geri götürerek bedel iadesi alabilecek. Bu süreç, tüketici mağduriyeti yaşanmadan tamamlanacak şekilde planlandı.
TOK Gıda yetkilileri, önleyici bir tedbir olarak bu adımı attıklarını ve tüketici sağlığını koruma amacıyla tüm süreci titizlikle yönettiklerini ifade etti.
Salmonella nedir, nasıl bulaşır?
Salmonella, Enterobacteriaceae ailesine mensup, gram-negatif özellikte bir bakteri türüdür. Yaklaşık 2000 farklı alt türü, insanlarda çeşitli hastalıklara neden olabilir. En yaygın türleri arasında:
Salmonella typhi (tifo),
Salmonella paratyphi (paratifo) yer alır.
Bu türler, yalnızca insanlarda enterik ateş adı verilen, zaman zaman salgınlara neden olan ciddi enfeksiyonlara yol açar. Diğer türler ise non-tifoidal salmonellalar olarak bilinir ve genellikle gıda kaynaklı enfeksiyonlarla ilişkilendirilir.
Salmonella nasıl bulaşır?
Salmonella enfeksiyonunun başlıca bulaş yolları şunlardır:
Kontamine suların içilmesi veya kullanılması,
İnsan ve hayvan atıklarının su kaynaklarına karışması,
İçme suyunun yeterince klorlanmaması,
İyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünlerinin tüketimi,
Pastörize edilmemiş süt ve peynir kullanımı,
Kirli çiğ sebze, meyve, baharat ve çerezlerin hijyensiz şekilde tüketilmesi,
Hasta kümes hayvanları veya sürüngen türleri (yılan, kaplumbağa, kertenkele) ile temas,
Hijyen kurallarına uyulmaması,
Hasta bireylerden diğer kişilere doğrudan temasla bulaşma.
Belirtiler nelerdir?
Salmonella bakterisi ile enfekte olan kişilerde genellikle şu belirtiler gözlenir:
Yüksek ateş,
Şiddetli karın ağrısı,
İshal,
Bulantı ve kusma,
Baş ağrısı ve halsizlik.