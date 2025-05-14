https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/taklit-ve-hileli-gida-listesi-guncellendi-etli-ekmekte-sakatat-baharatta-boya-cikti-1096228332.html
Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Etli ekmekte sakatat, baharatta boya çıktı
Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Etli ekmekte sakatat, baharatta boya çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları güncel listeyle kamuoyuna duyurdu. 13 Mayıs'ta yapılan güncellemeyle 25 yeni ürün... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T18:00+0300
2025-05-14T18:00+0300
2025-05-14T18:00+0300
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tarım yasası
tarım ürünü
gıda
helal gıda
gıda fiyatları
gıda zehirlenmesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 Mayıs’ta güncellediği listede etli ekmekten sumağa kadar 25 üründe taklit ve tağşiş tespit edildiğini duyurdu.Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan listede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında firmaların isimleri, ürünleri ve tespit edilen aykırılıklar yer aldı.Denetimler kapsamında İstanbul Pendik’te faaliyet gösteren bir restoranda satılan pişmiş etli ekmek harcında sakatat tespit edilirken, bu durum tüketicilerin sağlığı açısından ciddi risk oluşturdu. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde üretim yapan bir firmanın sumağına ise gıdalarda kullanımına izin verilmeyen bir boya maddesi karıştırıldığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/taklit-veya-tagsis-yapilan-gidalar-listesi-guncellendi-7-sucuk-markasi-listede-1096204976.html
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etli ekmek, tarım ve orman bakanlığı, tarım yasası, tarım ürünü, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi, taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün
Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Etli ekmekte sakatat, baharatta boya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları güncel listeyle kamuoyuna duyurdu. 13 Mayıs'ta yapılan güncellemeyle 25 yeni ürün listeye eklenirken, bazı etli ekmek harçlarında sakatat ve sumağa yasaklı boya karıştırıldığı tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 Mayıs’ta güncellediği listede etli ekmekten sumağa kadar 25 üründe taklit ve tağşiş tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan listede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında firmaların isimleri, ürünleri ve tespit edilen aykırılıklar yer aldı.
Denetimler kapsamında İstanbul Pendik’te faaliyet gösteren bir restoranda satılan pişmiş etli ekmek harcında sakatat tespit edilirken, bu durum tüketicilerin sağlığı açısından ciddi risk oluşturdu.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde üretim yapan bir firmanın sumağına ise gıdalarda kullanımına izin verilmeyen bir boya maddesi karıştırıldığı tespit edildi.