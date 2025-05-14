https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/taklit-ve-hileli-gida-listesi-guncellendi-etli-ekmekte-sakatat-baharatta-boya-cikti-1096228332.html

Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Etli ekmekte sakatat, baharatta boya çıktı

Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Etli ekmekte sakatat, baharatta boya çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları güncel listeyle kamuoyuna duyurdu. 13 Mayıs'ta yapılan güncellemeyle 25 yeni ürün... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T18:00+0300

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tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 Mayıs’ta güncellediği listede etli ekmekten sumağa kadar 25 üründe taklit ve tağşiş tespit edildiğini duyurdu.Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan listede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında firmaların isimleri, ürünleri ve tespit edilen aykırılıklar yer aldı.Denetimler kapsamında İstanbul Pendik’te faaliyet gösteren bir restoranda satılan pişmiş etli ekmek harcında sakatat tespit edilirken, bu durum tüketicilerin sağlığı açısından ciddi risk oluşturdu. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde üretim yapan bir firmanın sumağına ise gıdalarda kullanımına izin verilmeyen bir boya maddesi karıştırıldığı tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/taklit-veya-tagsis-yapilan-gidalar-listesi-guncellendi-7-sucuk-markasi-listede-1096204976.html

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