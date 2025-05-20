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Tarih işaret edildi: Esnafa erken emeklilik, ev kadınlarına prim desteği geliyor
Tarih işaret edildi: Esnafa erken emeklilik, ev kadınlarına prim desteği geliyor
Sputnik Türkiye
AK Parti, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde verdiği iki önemli vaadi için düğmeye bastı. Ev kadınlarına prim desteği ve Bağ-Kur'lu küçük esnafa erken emeklilik... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T09:52+0300
2025-05-20T09:52+0300
ekonomi̇
erken emeklilik
esnaf
ev kadını
prim
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, seçim beyannamesinde yer alan iki önemli düzenleme için kapsamlı bir hazırlık sürecine girdi. Hem ev kadınlarına prim desteği hem de küçük esnafa erken emeklilik sağlayacak düzenlemeler yıl sonuna kadar Meclis’e sunulacak.Ev kadınlarına üçte bir prim desteğiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, seçim vaatleri arasında yer alan ev kadınlarına prim desteği uygulaması, Meclis gündemine geliyor. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigortalı olacak ev kadınlarının primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bakanlık şu anda detaylı maliyet ve etki analizleri üzerinde çalışıyor.Ücretsiz sağlık ve yıpranma payı hakkıSisteme isteğe bağlı giren ev kadınları, devlet katkısı sayesinde hem sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak hem de yıpranma hakkından faydalanabilecek. Çalışmalar kapsamında, kadının çocuk sayısı, evde engelli birey bulunup bulunmadığı gibi kriterler dikkate alınarak kapsam genişletilecek.Temmuzda tamam, yıl sonuna kadar Meclis'teBakanlık kaynaklarına göre, bu düzenlemeye ilişkin teknik çalışmalar Temmuz sonuna kadar tamamlanacak. Ardından, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunulacak ve yıl bitmeden yasalaşması planlanıyor.Küçük esnafa erken emeklilik müjdesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecinde verdiği sözü tutmak için harekete geçti. Özellikle bakkal, manav, kuaför, tesisatçı, pazarcı gibi esnafları ilgilendiren düzenleme, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7.200'e indirilmesini öngörüyor.1 milyon esnaf faydalanacakErdoğan, “Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7.200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah bir milyon küçük esnafımız faydalanacak” açıklamasıyla beklentileri artırmıştı.Öncelik ev kadınları, sırada esnaf varYetkililer, ev kadınlarına prim desteği düzenlemesinin yasalaşmasının ardından, küçük esnafa erken emeklilik düzenlemesinin Meclis gündemine geleceğini belirtiyor. Bu adımlar, hükümetin sosyal güvenlik sisteminde köklü dönüşüm hedefinin bir parçası olarak görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/asgari-ucrete-ara-zam-var-mi-ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-geliyor-mu-bakan-isikhandan-net-1096215705.html
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erken emeklilik, esnaf, ev kadını, prim
erken emeklilik, esnaf, ev kadını, prim

Tarih işaret edildi: Esnafa erken emeklilik, ev kadınlarına prim desteği geliyor

09:52 20.05.2025
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AK Parti, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde verdiği iki önemli vaadi için düğmeye bastı. Ev kadınlarına prim desteği ve Bağ-Kur'lu küçük esnafa erken emeklilik sağlayacak düzenlemeler için çalışmalar başladı. Yıl sonuna kadar yasalaşması beklenen düzenlemeler milyonları ilgilendiriyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, seçim beyannamesinde yer alan iki önemli düzenleme için kapsamlı bir hazırlık sürecine girdi. Hem ev kadınlarına prim desteği hem de küçük esnafa erken emeklilik sağlayacak düzenlemeler yıl sonuna kadar Meclis’e sunulacak.

Ev kadınlarına üçte bir prim desteği

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, seçim vaatleri arasında yer alan ev kadınlarına prim desteği uygulaması, Meclis gündemine geliyor. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigortalı olacak ev kadınlarının primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bakanlık şu anda detaylı maliyet ve etki analizleri üzerinde çalışıyor.

Ücretsiz sağlık ve yıpranma payı hakkı

Sisteme isteğe bağlı giren ev kadınları, devlet katkısı sayesinde hem sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak hem de yıpranma hakkından faydalanabilecek. Çalışmalar kapsamında, kadının çocuk sayısı, evde engelli birey bulunup bulunmadığı gibi kriterler dikkate alınarak kapsam genişletilecek.

Temmuzda tamam, yıl sonuna kadar Meclis'te

Bakanlık kaynaklarına göre, bu düzenlemeye ilişkin teknik çalışmalar Temmuz sonuna kadar tamamlanacak. Ardından, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunulacak ve yıl bitmeden yasalaşması planlanıyor.

Küçük esnafa erken emeklilik müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecinde verdiği sözü tutmak için harekete geçti. Özellikle bakkal, manav, kuaför, tesisatçı, pazarcı gibi esnafları ilgilendiren düzenleme, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7.200'e indirilmesini öngörüyor.

1 milyon esnaf faydalanacak

Erdoğan, “Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7.200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah bir milyon küçük esnafımız faydalanacak” açıklamasıyla beklentileri artırmıştı.

Öncelik ev kadınları, sırada esnaf var

Yetkililer, ev kadınlarına prim desteği düzenlemesinin yasalaşmasının ardından, küçük esnafa erken emeklilik düzenlemesinin Meclis gündemine geleceğini belirtiyor. Bu adımlar, hükümetin sosyal güvenlik sisteminde köklü dönüşüm hedefinin bir parçası olarak görülüyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
EKONOMİ
Asgari ücrete ara zam var mı? Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor mu? Bakan Işıkhan'dan net açıklama
14 Mayıs, 12:31
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