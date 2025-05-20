https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/tarih-isaret-edildi-esnafa-erken-emeklilik-ev-kadinlarina-prim-destegi-geliyor-1096354745.html

Tarih işaret edildi: Esnafa erken emeklilik, ev kadınlarına prim desteği geliyor

Tarih işaret edildi: Esnafa erken emeklilik, ev kadınlarına prim desteği geliyor

Sputnik Türkiye

AK Parti, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde verdiği iki önemli vaadi için düğmeye bastı. Ev kadınlarına prim desteği ve Bağ-Kur'lu küçük esnafa erken emeklilik... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T09:52+0300

2025-05-20T09:52+0300

2025-05-20T09:52+0300

ekonomi̇

erken emeklilik

esnaf

ev kadını

prim

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, seçim beyannamesinde yer alan iki önemli düzenleme için kapsamlı bir hazırlık sürecine girdi. Hem ev kadınlarına prim desteği hem de küçük esnafa erken emeklilik sağlayacak düzenlemeler yıl sonuna kadar Meclis’e sunulacak.Ev kadınlarına üçte bir prim desteğiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, seçim vaatleri arasında yer alan ev kadınlarına prim desteği uygulaması, Meclis gündemine geliyor. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigortalı olacak ev kadınlarının primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bakanlık şu anda detaylı maliyet ve etki analizleri üzerinde çalışıyor.Ücretsiz sağlık ve yıpranma payı hakkıSisteme isteğe bağlı giren ev kadınları, devlet katkısı sayesinde hem sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak hem de yıpranma hakkından faydalanabilecek. Çalışmalar kapsamında, kadının çocuk sayısı, evde engelli birey bulunup bulunmadığı gibi kriterler dikkate alınarak kapsam genişletilecek.Temmuzda tamam, yıl sonuna kadar Meclis'teBakanlık kaynaklarına göre, bu düzenlemeye ilişkin teknik çalışmalar Temmuz sonuna kadar tamamlanacak. Ardından, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunulacak ve yıl bitmeden yasalaşması planlanıyor.Küçük esnafa erken emeklilik müjdesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecinde verdiği sözü tutmak için harekete geçti. Özellikle bakkal, manav, kuaför, tesisatçı, pazarcı gibi esnafları ilgilendiren düzenleme, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7.200'e indirilmesini öngörüyor.1 milyon esnaf faydalanacakErdoğan, “Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7.200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah bir milyon küçük esnafımız faydalanacak” açıklamasıyla beklentileri artırmıştı.Öncelik ev kadınları, sırada esnaf varYetkililer, ev kadınlarına prim desteği düzenlemesinin yasalaşmasının ardından, küçük esnafa erken emeklilik düzenlemesinin Meclis gündemine geleceğini belirtiyor. Bu adımlar, hükümetin sosyal güvenlik sisteminde köklü dönüşüm hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/asgari-ucrete-ara-zam-var-mi-ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-geliyor-mu-bakan-isikhandan-net-1096215705.html

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erken emeklilik, esnaf, ev kadını, prim