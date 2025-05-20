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Survivor'a veda eden yarışmacı şaşırttı
Survivor'a veda eden yarışmacı şaşırttı
Sputnik Türkiye
Survivor'da bu hafta sonu dört yarışmacı kadın-erkek karışık düello yaptı. Meryem Kasap, Aycan Yanaç, İsmail Balaban ve Hikmet Tuğsuz karşılıklı yarıştı... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
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Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu. İlk eleme adayı Meryem Kasap olurken, onu sırasıyla Aycan Yanaç, İsmail Balaban ve Hikmet Tuğsuz izledi. Kadın-erkek karışık düelloda elenen yarışmacı şaşırttı. Düellonun ilk turunda karşı karşıya gelen isimlerden Hikmet Tuğsuz, Meryem Kasap’ı mağlup ederek Survivor'daki mücadelesine devam etti. Diğer eşleşmede ise Aycan Yanaç, İsmail Balaban’ı eleyerek adada kalmayı başardı.Survivor'da düello finalinde Meryem'e kaybeden İsmail Balaban yarışmaya veda etti.
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survivor, i̇smail balaban, hikmet tuğsuz , survivor all star, eleme
survivor, i̇smail balaban, hikmet tuğsuz , survivor all star, eleme

Survivor'a veda eden yarışmacı şaşırttı

07:33 20.05.2025
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© İHA
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Survivor'da bu hafta sonu dört yarışmacı kadın-erkek karışık düello yaptı. Meryem Kasap, Aycan Yanaç, İsmail Balaban ve Hikmet Tuğsuz karşılıklı yarıştı. Elenen yarışmacı izleyicileri şaşırttı.
Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu. İlk eleme adayı Meryem Kasap olurken, onu sırasıyla Aycan Yanaç, İsmail Balaban ve Hikmet Tuğsuz izledi. Kadın-erkek karışık düelloda elenen yarışmacı şaşırttı.
Düellonun ilk turunda karşı karşıya gelen isimlerden Hikmet Tuğsuz, Meryem Kasap’ı mağlup ederek Survivor'daki mücadelesine devam etti. Diğer eşleşmede ise Aycan Yanaç, İsmail Balaban’ı eleyerek adada kalmayı başardı.
Survivor'da düello finalinde Meryem'e kaybeden İsmail Balaban yarışmaya veda etti.
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