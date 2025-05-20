https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/survivora-veda-eden-yarismaci-sasirtti-1096351140.html

Survivor'a veda eden yarışmacı şaşırttı

Survivor'a veda eden yarışmacı şaşırttı

Sputnik Türkiye

Survivor'da bu hafta sonu dört yarışmacı kadın-erkek karışık düello yaptı. Meryem Kasap, Aycan Yanaç, İsmail Balaban ve Hikmet Tuğsuz karşılıklı yarıştı... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T07:33+0300

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2025-05-20T07:33+0300

yaşam

survivor

i̇smail balaban

hikmet tuğsuz

survivor all star

eleme

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Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu. İlk eleme adayı Meryem Kasap olurken, onu sırasıyla Aycan Yanaç, İsmail Balaban ve Hikmet Tuğsuz izledi. Kadın-erkek karışık düelloda elenen yarışmacı şaşırttı. Düellonun ilk turunda karşı karşıya gelen isimlerden Hikmet Tuğsuz, Meryem Kasap’ı mağlup ederek Survivor'daki mücadelesine devam etti. Diğer eşleşmede ise Aycan Yanaç, İsmail Balaban’ı eleyerek adada kalmayı başardı.Survivor'da düello finalinde Meryem'e kaybeden İsmail Balaban yarışmaya veda etti.

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survivor, i̇smail balaban, hikmet tuğsuz , survivor all star, eleme