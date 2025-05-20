https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/sokak-ortasinda-oldurulmustu-bahar-aksu-cinayetinde-eski-es-icin-istenen-ceza-belli-oldu--1096368128.html

Sokak ortasında öldürülmüştü: Bahar Aksu cinayetinde eski eş için istenen ceza belli oldu

Sokak ortasında öldürülmüştü: Bahar Aksu cinayetinde eski eş için istenen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye

Şişli'de eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetinde, eski eş için iddianame hazırlandı. 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T15:48+0300

2025-05-20T15:48+0300

2025-05-20T15:53+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

bahar aksu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096063789_0:195:1718:1161_1920x0_80_0_0_f3609d170735a58f921f682d05225675.jpg

İstanbul Şişli'de kendisini kaçırmaya çalışan eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Bahar Aksu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve eski eş Rüstem Elibol ve yanındaki üç kişi için iddianame hazırlandı. Ekol TV'nin haberine göre hazırlanan iddianamede, Elibol için iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 14 yıl hapis cezaları talep edildi. Cinayetle ilgili tutuklanan diğer üç sanık için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İşbirliği içinde kasten öldürme suçuİddianamede hem Rüstem Elibol hem de yanında bulunan arkadaşlarının işbirliği içerisinde önce cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ardından da kasten öldürme suçu işledikleri yer aldı. Yine iddianamede kaçırma ve cinayet öncesi keşif yapıldığı ifade edildi.Ne olmuştu?5 Mayıs günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, işe gitmek için evinden çıkan Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından kaçırılmak istenmişti. Saldırganların ellerinden kurtulan kadın eski eşi tarafından öldürülmüştü. Olay sonrasında failler tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/sislideki-bahar-aksu-cinayetinde-zanlilar-gunler-oncesinden-kesif-yapmis-1096089913.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet başsavcılığı, bahar aksu