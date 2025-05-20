Sokak ortasında öldürülmüştü: Bahar Aksu cinayetinde eski eş için istenen ceza belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
07:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Atatürk devrimleri, Kurtuluş Savaşı ve kadınların rolü
09:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Günün öne çıkan başlıkları
13:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
14:09
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ABD, inisiyatifi eline aldı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarından gelen vergiden neden vazgeçilemiyor?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İcra dairelerinde dosyaların durumu
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabıdan ahlak dersi
17:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
18:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Samanın altından yürütülen suyun hikâyesi
19:05
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/sokak-ortasinda-oldurulmustu-bahar-aksu-cinayetinde-eski-es-icin-istenen-ceza-belli-oldu--1096368128.html
Sokak ortasında öldürülmüştü: Bahar Aksu cinayetinde eski eş için istenen ceza belli oldu
Sokak ortasında öldürülmüştü: Bahar Aksu cinayetinde eski eş için istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Şişli'de eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetinde, eski eş için iddianame hazırlandı. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T15:48+0300
2025-05-20T15:53+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
bahar aksu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096063789_0:195:1718:1161_1920x0_80_0_0_f3609d170735a58f921f682d05225675.jpg
İstanbul Şişli'de kendisini kaçırmaya çalışan eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Bahar Aksu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve eski eş Rüstem Elibol ve yanındaki üç kişi için iddianame hazırlandı. Ekol TV'nin haberine göre hazırlanan iddianamede, Elibol için iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 14 yıl hapis cezaları talep edildi. Cinayetle ilgili tutuklanan diğer üç sanık için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İşbirliği içinde kasten öldürme suçuİddianamede hem Rüstem Elibol hem de yanında bulunan arkadaşlarının işbirliği içerisinde önce cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ardından da kasten öldürme suçu işledikleri yer aldı. Yine iddianamede kaçırma ve cinayet öncesi keşif yapıldığı ifade edildi.Ne olmuştu?5 Mayıs günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, işe gitmek için evinden çıkan Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından kaçırılmak istenmişti. Saldırganların ellerinden kurtulan kadın eski eşi tarafından öldürülmüştü. Olay sonrasında failler tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/sislideki-bahar-aksu-cinayetinde-zanlilar-gunler-oncesinden-kesif-yapmis-1096089913.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096063789_0:34:1718:1323_1920x0_80_0_0_3c9922022f104759fe98f55a2e6b989d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cumhuriyet başsavcılığı, bahar aksu
cumhuriyet başsavcılığı, bahar aksu

Sokak ortasında öldürülmüştü: Bahar Aksu cinayetinde eski eş için istenen ceza belli oldu

15:48 20.05.2025 (güncellendi: 15:53 20.05.2025)
© AA / Mustafa Mert KaracaBahar Aksu
Bahar Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA / Mustafa Mert Karaca
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Şişli'de eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetinde, eski eş için iddianame hazırlandı.
İstanbul Şişli'de kendisini kaçırmaya çalışan eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Bahar Aksu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve eski eş Rüstem Elibol ve yanındaki üç kişi için iddianame hazırlandı. Ekol TV'nin haberine göre hazırlanan iddianamede, Elibol için iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 14 yıl hapis cezaları talep edildi. Cinayetle ilgili tutuklanan diğer üç sanık için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İşbirliği içinde kasten öldürme suçu

İddianamede hem Rüstem Elibol hem de yanında bulunan arkadaşlarının işbirliği içerisinde önce cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ardından da kasten öldürme suçu işledikleri yer aldı. Yine iddianamede kaçırma ve cinayet öncesi keşif yapıldığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

5 Mayıs günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, işe gitmek için evinden çıkan Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından kaçırılmak istenmişti. Saldırganların ellerinden kurtulan kadın eski eşi tarafından öldürülmüştü. Olay sonrasında failler tutuklanmıştı.
Şişli'de, Bahar Aksu cinayetinde zanlılar günler öncesinden keşif yapmış - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
TÜRKİYE
Şişli'deki Bahar Aksu cinayetinde zanlılar günler öncesinden keşif yapmış
9 Mayıs, 12:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала