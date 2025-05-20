https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/sokak-ortasinda-oldurulmustu-bahar-aksu-cinayetinde-eski-es-icin-istenen-ceza-belli-oldu--1096368128.html
Sokak ortasında öldürülmüştü: Bahar Aksu cinayetinde eski eş için istenen ceza belli oldu
Sokak ortasında öldürülmüştü: Bahar Aksu cinayetinde eski eş için istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Şişli'de eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetinde, eski eş için iddianame hazırlandı. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T15:48+0300
2025-05-20T15:48+0300
2025-05-20T15:53+0300
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cumhuriyet başsavcılığı
bahar aksu
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İstanbul Şişli'de kendisini kaçırmaya çalışan eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Bahar Aksu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve eski eş Rüstem Elibol ve yanındaki üç kişi için iddianame hazırlandı. Ekol TV'nin haberine göre hazırlanan iddianamede, Elibol için iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 14 yıl hapis cezaları talep edildi. Cinayetle ilgili tutuklanan diğer üç sanık için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İşbirliği içinde kasten öldürme suçuİddianamede hem Rüstem Elibol hem de yanında bulunan arkadaşlarının işbirliği içerisinde önce cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ardından da kasten öldürme suçu işledikleri yer aldı. Yine iddianamede kaçırma ve cinayet öncesi keşif yapıldığı ifade edildi.Ne olmuştu?5 Mayıs günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, işe gitmek için evinden çıkan Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından kaçırılmak istenmişti. Saldırganların ellerinden kurtulan kadın eski eşi tarafından öldürülmüştü. Olay sonrasında failler tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/sislideki-bahar-aksu-cinayetinde-zanlilar-gunler-oncesinden-kesif-yapmis-1096089913.html
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cumhuriyet başsavcılığı, bahar aksu
cumhuriyet başsavcılığı, bahar aksu
Sokak ortasında öldürülmüştü: Bahar Aksu cinayetinde eski eş için istenen ceza belli oldu
15:48 20.05.2025 (güncellendi: 15:53 20.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Şişli'de eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetinde, eski eş için iddianame hazırlandı.
İstanbul Şişli'de kendisini kaçırmaya çalışan eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Bahar Aksu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve eski eş Rüstem Elibol ve yanındaki üç kişi için iddianame hazırlandı. Ekol TV'nin haberine göre hazırlanan iddianamede, Elibol için iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 14 yıl hapis cezaları talep edildi. Cinayetle ilgili tutuklanan diğer üç sanık için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İşbirliği içinde kasten öldürme suçu
İddianamede hem Rüstem Elibol hem de yanında bulunan arkadaşlarının işbirliği içerisinde önce cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ardından da kasten öldürme suçu işledikleri yer aldı. Yine iddianamede kaçırma ve cinayet öncesi keşif yapıldığı ifade edildi.
5 Mayıs günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, işe gitmek için evinden çıkan Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından kaçırılmak istenmişti. Saldırganların ellerinden kurtulan kadın eski eşi tarafından öldürülmüştü. Olay sonrasında failler tutuklanmıştı.