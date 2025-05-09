https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/sislideki-bahar-aksu-cinayetinde-zanlilar-gunler-oncesinden-kesif-yapmis-1096089913.html
Şişli'deki Bahar Aksu cinayetinde zanlılar günler öncesinden keşif yapmış
Şişli'deki Bahar Aksu cinayetinde zanlılar günler öncesinden keşif yapmış
Sputnik Türkiye
Şişli'de, Bahar Aksu'nun eski eşi ve bir arkadaşı tarafından zorla araca bindirilmek istendiği sırada silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T12:35+0300
2025-05-09T12:35+0300
2025-05-09T12:35+0300
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Bahar Aksu'nun (34), 5 Mayıs'ta silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma derinleştiriliyor. Cinayetin ardından kaçarken yakalanan ve işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanan eski eş Rüstem E. (37) ile arkadaşı Samet S. (35) ve araçta bulunan Semih Y. (33) ve Aziz B'ye (44) ilişkin kamera görüntüleri incelendi.Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Rüstem E. Semih Y. ve Aziz B'nin 2 Mayıs'ta Çanakkale'den İstanbul'a geldikleri, Bahar Aksu'nun iş yerine yakın yerlerde araçla zaman geçirdikleri ve aynı gece Şişli'de bir otelde kaldıkları ve ertesi gün Çanakkale'ye döndükleri tespit edildi.Arabada uyuyup beklemişlerYanlarına diğer şüpheli Samet S'yi de alan zanlıların 4 Mayıs sabahı yeniden İstanbul'a gelerek, Aksu'nun iş yerine yakın bir yerde konumlandıkları, bu çevrede vakit geçirdikleri, geceleyin ise olayın yaşandığı sokağa çektikleri araçta uyuyup, Aksu'yu bekledikleri belirlendi.Eski eş Rüstem E. ile arkadaşı Samet S'nin 5 Mayıs Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında sokakta gördükleri Bahar Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalıştıkları, Rüstem E'nin direnen kadını tabancayla vurduktan sonra yaya olarak firar ettiği tespit edildi.Rüstem E'nin bir otobüs firmasına ait araçla Muğla'ya kaçtığı sırada, diğer 3 şüphelinin ise İstanbul'a geldikleri otomobille firar ederken Silivri'de yakalandıkları kaydedildi.Şüphelilerin 2 Mayıs'ta keşif çalışması için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.Şüphelilerin 3 Mayıs Cumartesi saat 07.53 sıralarında otelden ayrılmalarına ilişkin görüntüler de kaydedildi.Şüpheli Rüstem E'nin cinayeti işledikten sonra sosyal medya hesabından "İntikam en sevdiğim duygu, intikam aksar unutulmaz" şeklinde paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.Ne olmuştu?Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde, Bahar Aksu, eski eşi Rüstem E. ve onun arkadaşı Samet S. tarafından araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.Kaçan Rüstem E. ve söz konusu aracı kullanan Samet S'nin yanı sıra yanında bulunan Semih Y. ile Aziz B, Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.Emniyette ifadesi alınan Semih Y, sabah saatlerinde kendisinin aracıyla 4 kişi olarak İstanbul'a gezmeye geldiklerini, bu sırada şüpheli Rüstem E'nin bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olayın meydana geldiği bölgeye götürdüğünü ifade etmişti. Semih Y, burada bir süre beklediklerini, Bahar Aksu'yu gördükten sonra Rüstem E. ile Samet S'nin araçtan indiğini, zorla araca bindirmeye çalıştıkları kadını, direnmesi üzerine arkadaşının tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığını belirtmişti.Polis ekipleri, Bahar Aksu ile şüpheli Rüstem E'nin 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, müşterek çocuklarının olmadığını, 2020 yılında maktulün şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.Rüstem E'nin yakalanması trafikte aracıyla seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, cinayet anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenmişti.Cinayetin ardından kaçarken yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski eş Rüstem E. (37) ile arkadaşı Samet S. (35) ve araçta bulunan Semih Y. (33) ve Aziz B'nin (44) tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bahar-aksu-cinayetinde-4-supheli-tutuklandi-1096063500.html
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bahar aksu, şişli, keşif, zanlı, kadın cinayetleri, kadın cinayeti
bahar aksu, şişli, keşif, zanlı, kadın cinayetleri, kadın cinayeti
Şişli'deki Bahar Aksu cinayetinde zanlılar günler öncesinden keşif yapmış
Şişli'de, Bahar Aksu'nun eski eşi ve bir arkadaşı tarafından zorla araca bindirilmek istendiği sırada silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan 4 şüphelinin cinayetten günler önce keşif yaptıkları tespit edildi.
Bahar Aksu'nun (34), 5 Mayıs'ta silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma derinleştiriliyor. Cinayetin ardından kaçarken yakalanan ve işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanan eski eş Rüstem E. (37) ile arkadaşı Samet S. (35) ve araçta bulunan Semih Y. (33) ve Aziz B'ye (44) ilişkin kamera görüntüleri incelendi.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Rüstem E. Semih Y. ve Aziz B'nin 2 Mayıs'ta Çanakkale'den İstanbul'a geldikleri, Bahar Aksu'nun iş yerine yakın yerlerde araçla zaman geçirdikleri ve aynı gece Şişli'de bir otelde kaldıkları ve ertesi gün Çanakkale'ye döndükleri tespit edildi.
Arabada uyuyup beklemişler
Yanlarına diğer şüpheli Samet S'yi de alan zanlıların 4 Mayıs sabahı yeniden İstanbul'a gelerek, Aksu'nun iş yerine yakın bir yerde konumlandıkları, bu çevrede vakit geçirdikleri, geceleyin ise olayın yaşandığı sokağa çektikleri araçta uyuyup, Aksu'yu bekledikleri belirlendi.
Eski eş Rüstem E. ile arkadaşı Samet S'nin 5 Mayıs Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında sokakta gördükleri Bahar Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalıştıkları, Rüstem E'nin direnen kadını tabancayla vurduktan sonra yaya olarak firar ettiği tespit edildi.
Rüstem E'nin bir otobüs firmasına ait araçla Muğla'ya kaçtığı sırada, diğer 3 şüphelinin ise İstanbul'a geldikleri otomobille firar ederken Silivri'de yakalandıkları kaydedildi.
Şüphelilerin 2 Mayıs'ta keşif çalışması için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Şüphelilerin 3 Mayıs Cumartesi saat 07.53 sıralarında otelden ayrılmalarına ilişkin görüntüler de kaydedildi.
Şüpheli Rüstem E'nin cinayeti işledikten sonra sosyal medya hesabından "İntikam en sevdiğim duygu, intikam aksar unutulmaz" şeklinde paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.
Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde, Bahar Aksu, eski eşi Rüstem E. ve onun arkadaşı Samet S. tarafından araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.
Kaçan Rüstem E. ve söz konusu aracı kullanan Samet S'nin yanı sıra yanında bulunan Semih Y. ile Aziz B, Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyette ifadesi alınan Semih Y, sabah saatlerinde kendisinin aracıyla 4 kişi olarak İstanbul'a gezmeye geldiklerini, bu sırada şüpheli Rüstem E'nin bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olayın meydana geldiği bölgeye götürdüğünü ifade etmişti. Semih Y, burada bir süre beklediklerini, Bahar Aksu'yu gördükten sonra Rüstem E. ile Samet S'nin araçtan indiğini, zorla araca bindirmeye çalıştıkları kadını, direnmesi üzerine arkadaşının tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığını belirtmişti.
Polis ekipleri, Bahar Aksu ile şüpheli Rüstem E'nin 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, müşterek çocuklarının olmadığını, 2020 yılında maktulün şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.
Rüstem E'nin yakalanması trafikte aracıyla seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, cinayet anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenmişti.
Cinayetin ardından kaçarken yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski eş Rüstem E. (37) ile arkadaşı Samet S. (35) ve araçta bulunan Semih Y. (33) ve Aziz B'nin (44) tutuklanmıştı.