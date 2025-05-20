https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/rdif-baskani-dmitriyev-bati-rusya-abd-diyalogunu-bozmak-istiyor-1096364481.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Batı, Rusya-ABD diyaloğunu bozmak istiyor

RDIF Başkanı Dmitriyev: Batı, Rusya-ABD diyaloğunu bozmak istiyor

Sputnik Türkiye

Batılı siyasetçilerin ve medyanın muazzam çabalarının Rusya ve ABD arasındaki yapıcı diyaloğu bozmaya yönelik olduğunu kaydeden RDIF Başkanı Dmitriyev, yatırım... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T13:09+0300

2025-05-20T13:09+0300

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Telegram paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li medkidaşı Donald Trump arasındaki diyaloğun, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenlerini, özünü ve olası çözümlerini anlaması açısından büyük önem taşıdığını yazdı.Dmitriyev, “Bu diyaloğun şu ana kadar Trump yönetiminin dengeli ve yapıcı tutumuna katkıda bulunması, Avrupalı politikacılar arasında, Avrupa ve İngiliz medyasında histeriye neden oluyor. Batılı siyasetçilerin ve medyanın devasa çabaları, yapıcı Rusya-ABD diyaloğunu bozmayı hedefliyor” ifadesini kullandı.RDIF Başkanı, “ABD ile yatırım ve ekonomi alanlarında karşılıklı fayda sağlayacak olası projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/lavrovdan-putin-trump-gorusmesinin-icerigiyle-ilgili-bilgi-rusya-adil-cozumden-yana--1096360620.html

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