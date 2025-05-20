https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/rubio-ukrayna-ihtilafi-batinin-dikkatini-daha-ciddi-tehditlerden-uzaklastiriyor-1096372553.html

Rubio: Ukrayna ihtilafı Batı'nın dikkatini daha ciddi tehditlerden uzaklaştırıyor

Rubio: Ukrayna ihtilafı Batı'nın dikkatini daha ciddi tehditlerden uzaklaştırıyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Rubio,Ukrayna’daki çatışmanın Batı'nın dikkatini daha ciddi tehditlerden uzaklaştırdığını belirtti. 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T19:02+0300

2025-05-20T19:02+0300

2025-05-20T19:00+0300

dünya

marco rubio

abd

ukrayna

batı

asya-pasifik

hint-pasifik

çatışma

tehdit

kaynak

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın ABD ve diğer Batılı ülkelerin dikkatini Asya-Pasifik bölgesindeki potansiyel olarak daha ciddi çatışmalardan uzaklaştırdığını söyledi.Rubio, “Bu çatışma için harcadığımız her dakika ve her dolar, Hint-Pasifik bölgesinde daha feci çatışmalarıönlemeye gitmeyen kaynaklardır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/abd-basini-trump-yonetimi-200-binden-fazla-ukraynaliyi-sinir-disi-etmeyi-planliyordu-1096372169.html

ukrayna

batı

hint-pasifik

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marco rubio, abd, ukrayna, batı, asya-pasifik, hint-pasifik, çatışma, tehdit, kaynak