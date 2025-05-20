https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/rubio-ukrayna-ihtilafi-batinin-dikkatini-daha-ciddi-tehditlerden-uzaklastiriyor-1096372553.html
Rubio: Ukrayna ihtilafı Batı'nın dikkatini daha ciddi tehditlerden uzaklaştırıyor
Rubio: Ukrayna ihtilafı Batı'nın dikkatini daha ciddi tehditlerden uzaklaştırıyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio,Ukrayna’daki çatışmanın Batı'nın dikkatini daha ciddi tehditlerden uzaklaştırdığını belirtti. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T19:02+0300
2025-05-20T19:02+0300
2025-05-20T19:00+0300
dünya
marco rubio
abd
ukrayna
batı
asya-pasifik
hint-pasifik
çatışma
tehdit
kaynak
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın ABD ve diğer Batılı ülkelerin dikkatini Asya-Pasifik bölgesindeki potansiyel olarak daha ciddi çatışmalardan uzaklaştırdığını söyledi.Rubio, “Bu çatışma için harcadığımız her dakika ve her dolar, Hint-Pasifik bölgesinde daha feci çatışmalarıönlemeye gitmeyen kaynaklardır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/abd-basini-trump-yonetimi-200-binden-fazla-ukraynaliyi-sinir-disi-etmeyi-planliyordu-1096372169.html
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marco rubio, abd, ukrayna, batı, asya-pasifik, hint-pasifik, çatışma, tehdit, kaynak
marco rubio, abd, ukrayna, batı, asya-pasifik, hint-pasifik, çatışma, tehdit, kaynak
Rubio: Ukrayna ihtilafı Batı'nın dikkatini daha ciddi tehditlerden uzaklaştırıyor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio,Ukrayna’daki çatışmanın Batı'nın dikkatini daha ciddi tehditlerden uzaklaştırdığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın ABD ve diğer Batılı ülkelerin dikkatini Asya-Pasifik bölgesindeki potansiyel olarak daha ciddi çatışmalardan uzaklaştırdığını söyledi.
Rubio, “Bu çatışma için harcadığımız her dakika ve her dolar, Hint-Pasifik bölgesinde daha feci çatışmalarıönlemeye gitmeyen kaynaklardır” dedi.