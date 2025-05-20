https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/abd-basini-trump-yonetimi-200-binden-fazla-ukraynaliyi-sinir-disi-etmeyi-planliyordu-1096372169.html

ABD basını: Trump yönetimi 200 binden fazla Ukraynalıyı sınır dışı etmeyi planlıyordu

ABD basını: Trump yönetimi 200 binden fazla Ukraynalıyı sınır dışı etmeyi planlıyordu

Sputnik Türkiye

Washington Post gazetesi, Trump yönetiminin dış yardımlara ayrılan fonları kullanarak aralarında 200 binden fazla Ukrayna vatandaşının da bulunduğu göçmenlerin... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T18:13+0300

2025-05-20T18:13+0300

2025-05-20T18:13+0300

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Gazetenin eline geçen iç belgelerin taslaklarına dayandırdığı haberine göre Donald Trump yönetimi, dış yardımlara ayrılan fonları kullanarak aralarında 200 binden fazla Ukrayna vatandaşının da bulunduğu göçmenlerin gönüllü olarak sınır dışı edilmesini öngören bir program planladı.“Trump yönetimi, dış yardıma yönelik 250 milyon dolarlık kaynağı, aralarında Ukrayna ve Haiti'den 700 bin göçmenin de bulunduğu aktif çatışma bölgelerindeki insanları sınır dışı etmek ve geri göndermek için kullanma planlarını değerlendirmişti” denilen haberde, taslak belgelerde 200 binden fazla Ukrayna vatandaşı ile 500 bin Haiti vatandaşının ABD'den gönüllü olarak sınır dışı edilmesinin söz konusu olduğu, belgelerde ayrıca programa katılabilecek Afganistan, Filistin, Libya, Sudan, Suriye ve Yemen'den göçmenlerin de bulunduğu kaydedildi.Habere göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü taslak belgelerin ‘güncelliğini yitirmiş’ olduklarını açıkladı, fakat bakanlık buna rağmen geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığı ile göçmenlerin gönüllü olarak sınır dışı edilmesini finanse etmeye yönelik 250 milyon dolarlık dış yardım fonunun kullanılmasını öngören bir anlaşma imzaladı. Gazete, programa katılacak potansiyel katılımcıların uyruğunun anlaşmada belirtilmediğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/abd-ukraynadan-gelen-gocmenlerin-basvurularini-degerlendirmeyi-durdurdu-1093791334.html

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abd, donald trump, ukrayna, haiti, washington post, abd, haberler, göçmen, sınır dışı, abd dışişleri bakanlığı