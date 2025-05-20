https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ozcan-deniz-ve-agabeyi-arasinda-sular-durulmuyor-artik-bicagi-kemige-dayadin-35-sene-beni-somurdun-1096358935.html

Özcan Deniz ve ağabeyi arasında sular durulmuyor: 'Artık bıçağı kemiğe dayadın, 35 sene beni sömürdün'

Özcan Deniz ve ağabeyi arasında sular durulmuyor: 'Artık bıçağı kemiğe dayadın, 35 sene beni sömürdün'

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arasındaki sorunlar devam ederken, ünlü isim sosyal medyasından ateş püskürdü. Ağabeyini eşine küfür etmekle... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T11:05+0300

2025-05-20T11:05+0300

2025-05-20T11:05+0300

yaşam

özcan deniz

şarkıcı

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Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ve ailesi arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Annesiyle görüşmediğini açıklayan ve ağabeyi Ercan Deniz ile davalık olan ünlü şarkıcı son paylaşımında yine ağabeyine yüklenerek, "Bugün bardağı taşıran son damlayı da döktün. Bugüne kadar sana karşı hep savunmadaydım. Şimdi durum farklı. Artık bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde, çok haram yedin" ifadelerini kullandı. 'Bedelini çok ağır ödersin'Deniz sosyal medyasından yaptığı paylaşımda ağabeyiyle ilgili olarak, "Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, bir daha karım, kız kardeşlerim ve her ne kadar silmiş olsam da annemle ilgili ağıza alınmayacak ahlaksızca küfürler edersen, bir daha ölmüş babama ahlaksızca küfürler edersen, bir daha meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen beni 7 yaşımdaki çocuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin" dedi.Ağabeyinin kendisini sömürdüğünü iddia eden Deniz, "35 yıl beni sömürdün, istismar ettin. İşlediğin bütün suçları ahlaksızca ekranlara çıkıp bana yıkmaya çalıştın kendini rüsva ede ede. Şu an çökmeye çalıştığın tüm kazanımlarıma hukuksuzca, sahtekarlık yaparak çöktün" ifadelerini kullandı.

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özcan deniz, şarkıcı