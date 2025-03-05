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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/ozcan-deniz-ifade-verdi-saglik-durumunu-acikladi-bir-suru-sacmaligin-icindeyim-1094213537.html
Özcan Deniz ifade verdi, sağlık durumunu açıkladı: 'Bir sürü saçmalığın içindeyim'
Özcan Deniz ifade verdi, sağlık durumunu açıkladı: 'Bir sürü saçmalığın içindeyim'
Sputnik Türkiye
Sanatçı Özcan Deniz, hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
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Sanatçı Özcan Deniz, Sarıyer Uskumruköy’de sit alanında bulunan üç villasına ruhsatsız ve izinsiz eklemeler yapıldığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.Avukatlarıyla birlikte adliyeye gelen Deniz’in, soruşturma savcısına yaklaşık yarım saat boyunca ifade verdiği öğrenildi.'İnşaatın sahibi ben değilim'İfade işlemlerinin ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan Özcan Deniz, imar kirliliğine neden olan inşaatın kendisine ait olmadığını belirtti."Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak, inşaatın ruhsata aykırı olduğunu belediyenin ihtarlarıyla öğrendim. Bu inşaatı yapan firmanın sorumluluğundadır, düzeltmeleri için Deniz Film'e ihtarname çektim ancak herhangi bir dönüş alamadım." dedi.'Belediyeye başvurdum, ertesi gün şikayet edildim'Deniz, belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu ve sürecin nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı:"Belediyeye 13 Ocak'ta başvurdum. 'Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdurum. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim.' dedim. Ancak belediye, benim iyi niyetli başvurumu yaptıktan sadece bir gün sonra şikayette bulundu."Sanatçı, inşaatın yaklaşık 1,5-2 yıl boyunca Deniz Film tarafından yürütüldüğünü ve bu süreçte herhangi bir davanın açılmadığını iddia etti.Sağlık durumu hakkında konuştuSağlık sorunlarıyla ilgili soru sorulması üzerine ise Deniz, “Ünlü birini güçlü, karşısındaki ünsüz birini zayıf zannediyor olabilirsiniz. Aslında ünlü biri güçsüz, zaafları olandır, kolay ateş edilebilen taraftır. Karşı taraf bunu çözdüğünde çok kolay saldırır. Sizin eliniz kolunuz bağlıdır, onlar gibi davranamazsınız. Maalesef bir sürü saçmalığın içindeyim şu an, akıl tutulması yaşıyorum. Nasıl çözüleceğine dair hiçbir fikrim yok. Bakın benim yerim burası, her şeyi burada arıyorum. Beni göreceğiniz yer burası” dedi.
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ifade, özcan deniz, i̇mar
ifade, özcan deniz, i̇mar

Özcan Deniz ifade verdi, sağlık durumunu açıkladı: 'Bir sürü saçmalığın içindeyim'

13:14 05.03.2025
© Fotoğraf : Youtube/İstanbullu GelinÖzcan Deniz
Özcan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© Fotoğraf : Youtube/İstanbullu Gelin
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Sanatçı Özcan Deniz, hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. Deniz, inşaatın sorumlusu olmadığını ve mağdur olduğunu savundu. Deniz, sağlık durumuyla ilgili "Maalesef bir sürü saçmalığın içindeyim" dedi.
Sanatçı Özcan Deniz, Sarıyer Uskumruköy’de sit alanında bulunan üç villasına ruhsatsız ve izinsiz eklemeler yapıldığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.
Avukatlarıyla birlikte adliyeye gelen Deniz’in, soruşturma savcısına yaklaşık yarım saat boyunca ifade verdiği öğrenildi.

'İnşaatın sahibi ben değilim'

İfade işlemlerinin ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan Özcan Deniz, imar kirliliğine neden olan inşaatın kendisine ait olmadığını belirtti.
"Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak, inşaatın ruhsata aykırı olduğunu belediyenin ihtarlarıyla öğrendim. Bu inşaatı yapan firmanın sorumluluğundadır, düzeltmeleri için Deniz Film'e ihtarname çektim ancak herhangi bir dönüş alamadım." dedi.

'Belediyeye başvurdum, ertesi gün şikayet edildim'

Deniz, belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu ve sürecin nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı:
"Belediyeye 13 Ocak'ta başvurdum. 'Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdurum. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim.' dedim. Ancak belediye, benim iyi niyetli başvurumu yaptıktan sadece bir gün sonra şikayette bulundu."
Sanatçı, inşaatın yaklaşık 1,5-2 yıl boyunca Deniz Film tarafından yürütüldüğünü ve bu süreçte herhangi bir davanın açılmadığını iddia etti.

Sağlık durumu hakkında konuştu

Sağlık sorunlarıyla ilgili soru sorulması üzerine ise Deniz, “Ünlü birini güçlü, karşısındaki ünsüz birini zayıf zannediyor olabilirsiniz. Aslında ünlü biri güçsüz, zaafları olandır, kolay ateş edilebilen taraftır. Karşı taraf bunu çözdüğünde çok kolay saldırır. Sizin eliniz kolunuz bağlıdır, onlar gibi davranamazsınız. Maalesef bir sürü saçmalığın içindeyim şu an, akıl tutulması yaşıyorum. Nasıl çözüleceğine dair hiçbir fikrim yok. Bakın benim yerim burası, her şeyi burada arıyorum. Beni göreceğiniz yer burası” dedi.
Nigde - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
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