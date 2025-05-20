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MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü
MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Başkanı Hüseyin... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’de üst düzey yetkililerle görüşerek iki ülke arasındaki konuları ele aldı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame'yle görüştü. Toplantıda, Türkiye ve Suriye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının detaylı şekilde ele alındığı belirtildi.Görüşmelerde, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının korunmasının önemi vurgulanarak Türkiye’nin Suriye'nin yanında olduğu mesajı net bir şekilde verildi. PKK/YPG'nin yeni Suriye sürecine entegre olabilmesi için silah bırakması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, sınır güvenliği, gümrük kapılarının işleyişi, DEAŞ’lı teröristlerin tutulduğu cezaevleri ve kampların yeniden organize edilerek Şam yönetimine devredilmesi konusu da gündeme geldi.Türkiye’nin, Suriye’nin yeniden inşası ve güvenliğinin sağlanması sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi. Görüşmelerde ayrıca, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırıları ve ihlalleri ile bu ülkeye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması gerektiği konusunda ortak hassasiyet dile getirildi. Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönüşlerinin sağlanması da ele alınan kritik başlıklar arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/erdogandan-suriye-sorusuna-net-yanit-federatif-yapi-konusu-ham-hayalden-ibarettir-1095812785.html
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mi̇t, mi̇t başkanlığı, milli i̇stihbarat teşkilatı, i̇brahim kalın, suriye, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı

MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüştü

19:15 20.05.2025
© AA / AAİbrahim Kalın
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA / AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Es-Selame'yle bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkileri, PKK/YPG ile mücadele, sınır güvenliği ve Suriyeli mültecilerin dönüşü gibi başlıklar ele alındı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’de üst düzey yetkililerle görüşerek iki ülke arasındaki konuları ele aldı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame'yle görüştü. Toplantıda, Türkiye ve Suriye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının detaylı şekilde ele alındığı belirtildi.
Görüşmelerde, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının korunmasının önemi vurgulanarak Türkiye’nin Suriye'nin yanında olduğu mesajı net bir şekilde verildi. PKK/YPG'nin yeni Suriye sürecine entegre olabilmesi için silah bırakması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, sınır güvenliği, gümrük kapılarının işleyişi, DEAŞ’lı teröristlerin tutulduğu cezaevleri ve kampların yeniden organize edilerek Şam yönetimine devredilmesi konusu da gündeme geldi.
Türkiye’nin, Suriye’nin yeniden inşası ve güvenliğinin sağlanması sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi. Görüşmelerde ayrıca, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırıları ve ihlalleri ile bu ülkeye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması gerektiği konusunda ortak hassasiyet dile getirildi. Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönüşlerinin sağlanması da ele alınan kritik başlıklar arasında yer aldı.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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