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Mevduat faizinde yüksek oranlar sabit: Banka banka 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu
Mevduat faizinde yüksek oranlar sabit: Banka banka 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Mevduat faizleri, üç hafta önce ulaşılan yüzde 53 seviyesini koruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası ile birlikte piyasada faiz... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T10:05+0300
2025-05-20T10:05+0300
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Merkez Bankası’nın mart ayında sıkılaştırdığı para politikası sonrası, piyasada faiz artışlarının hız kestiği dikkat çekiyor. Son üç haftada yeni bir zirve oluşmazken, mevduat faiz oranları yüzde 53 seviyesinde sabit kaldı. Bu gelişme, sıkı para politikasında zirve noktasına ulaşıldığına dair beklentileri artırdı.Makro verilerde i̇yileşme dikkat çekiyorSon dönemde:Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu tablo, ekonomide denge sinyalleri verirken, faiz artışlarının da sınıra dayandığı algısını kuvvetlendirdi.Bankalarda en yüksek mevduat faizleri1 Milyon TL’nin 32 günlük net getirisiMevduat faizlerinde en yüksek oran olan yüzde 53 üzerinden yapılan hesaplamaya göre:Bu oran, kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için hâlâ cazibesini koruyor.Yüksek faiz fırsatı ne kadar sürecek?Piyasa uzmanları, faiz oranlarında yeni artışların sınırlı olacağı, hatta mevcut seviyelerin kısa süre içinde gerileyebileceği uyarısında bulunuyor.
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Mevduat faizinde yüksek oranlar sabit: Banka banka 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu

10:05 20.05.2025
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Mevduat faizleri, üç hafta önce ulaşılan yüzde 53 seviyesini koruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası ile birlikte piyasada faiz zirvesi görülmüş olabilir. Peki şu an en yüksek faiz hangi bankada veriliyor ve 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte ayrıntılar...
Merkez Bankası’nın mart ayında sıkılaştırdığı para politikası sonrası, piyasada faiz artışlarının hız kestiği dikkat çekiyor. Son üç haftada yeni bir zirve oluşmazken, mevduat faiz oranları yüzde 53 seviyesinde sabit kaldı. Bu gelişme, sıkı para politikasında zirve noktasına ulaşıldığına dair beklentileri artırdı.

Makro verilerde i̇yileşme dikkat çekiyor

Son dönemde:
Rezervlerde artış yaşandı,
Döviz tevdiat hesaplarında çözülme başladı,
CDS risk primi yüzde 300 sınırına geriledi,
Fonlama faizinde hafif düşüş gözlendi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu tablo, ekonomide denge sinyalleri verirken, faiz artışlarının da sınıra dayandığı algısını kuvvetlendirdi.

Bankalarda en yüksek mevduat faizleri

Banka Adı

Ürün Adı

Mevduat Faizi (Yıllık)

Türkiye Finans

Günlük Hesap

yüzde 53,00 (Kâr Payı)

Fibabanka

Kiraz Hesap

yüzde 53,00

TEB

Marifetli Hesap

yüzde 52,00

Anadolubank

Renkli Hesap

yüzde 52,00

Alternatif Bank

VOV Hesap

yüzde 52,00

Odea Bank

Oksijen Hesap

yüzde 51,00

ING Bank

Turuncu Hesap

yüzde 51,00

Denizbank

Kaptan Hesap

yüzde 51,00

QNB Finansbank

Kazandıran Hesap

yüzde 51,00

Akbank

Serbest Plus

yüzde 50,00

1 Milyon TL’nin 32 günlük net getirisi

Mevduat faizlerinde en yüksek oran olan yüzde 53 üzerinden yapılan hesaplamaya göre:
Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
Vade Süresi: 32 gün
Brüt Faiz Oranı: yüzde 53
Net Kazanç: 39 bin 496 TL
Bu oran, kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için hâlâ cazibesini koruyor.

Yüksek faiz fırsatı ne kadar sürecek?

Piyasa uzmanları, faiz oranlarında yeni artışların sınırlı olacağı, hatta mevcut seviyelerin kısa süre içinde gerileyebileceği uyarısında bulunuyor.
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