https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/mevduat-faizinde-yuksek-oranlar-sabit-banka-banka-1-milyon-tlnin-getirisi-belli-oldu-1096354958.html
Mevduat faizinde yüksek oranlar sabit: Banka banka 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu
Mevduat faizinde yüksek oranlar sabit: Banka banka 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Mevduat faizleri, üç hafta önce ulaşılan yüzde 53 seviyesini koruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası ile birlikte piyasada faiz... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T10:05+0300
2025-05-20T10:05+0300
2025-05-20T10:05+0300
ekonomi̇
mevduat
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mevduat faizleri
merkez bankası
tl
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Merkez Bankası’nın mart ayında sıkılaştırdığı para politikası sonrası, piyasada faiz artışlarının hız kestiği dikkat çekiyor. Son üç haftada yeni bir zirve oluşmazken, mevduat faiz oranları yüzde 53 seviyesinde sabit kaldı. Bu gelişme, sıkı para politikasında zirve noktasına ulaşıldığına dair beklentileri artırdı.Makro verilerde i̇yileşme dikkat çekiyorSon dönemde:Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu tablo, ekonomide denge sinyalleri verirken, faiz artışlarının da sınıra dayandığı algısını kuvvetlendirdi.Bankalarda en yüksek mevduat faizleri1 Milyon TL’nin 32 günlük net getirisiMevduat faizlerinde en yüksek oran olan yüzde 53 üzerinden yapılan hesaplamaya göre:Bu oran, kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için hâlâ cazibesini koruyor.Yüksek faiz fırsatı ne kadar sürecek?Piyasa uzmanları, faiz oranlarında yeni artışların sınırlı olacağı, hatta mevcut seviyelerin kısa süre içinde gerileyebileceği uyarısında bulunuyor.
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mevduat, mevduat faizi, mevduat faizleri, merkez bankası, tl
mevduat, mevduat faizi, mevduat faizleri, merkez bankası, tl
Mevduat faizinde yüksek oranlar sabit: Banka banka 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu
Mevduat faizleri, üç hafta önce ulaşılan yüzde 53 seviyesini koruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası ile birlikte piyasada faiz zirvesi görülmüş olabilir. Peki şu an en yüksek faiz hangi bankada veriliyor ve 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte ayrıntılar...
Merkez Bankası’nın mart ayında sıkılaştırdığı para politikası sonrası, piyasada faiz artışlarının hız kestiği dikkat çekiyor. Son üç haftada yeni bir zirve oluşmazken, mevduat faiz oranları yüzde 53 seviyesinde sabit kaldı. Bu gelişme, sıkı para politikasında zirve noktasına ulaşıldığına dair beklentileri artırdı.
Makro verilerde i̇yileşme dikkat çekiyor
Rezervlerde artış
yaşandı,
Döviz tevdiat hesaplarında çözülme
başladı,
CDS risk primi
yüzde 300 sınırına geriledi,
Fonlama faizinde hafif düşüş
gözlendi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu tablo, ekonomide denge sinyalleri verirken, faiz artışlarının da sınıra dayandığı algısını kuvvetlendirdi.
Bankalarda en yüksek mevduat faizleri
Banka Adı
Ürün Adı
Mevduat Faizi (Yıllık)
Türkiye Finans
Günlük Hesap
yüzde 53,00 (Kâr Payı)
Fibabanka
Kiraz Hesap
yüzde 53,00
TEB
Marifetli Hesap
yüzde 52,00
Anadolubank
Renkli Hesap
yüzde 52,00
Alternatif Bank
VOV Hesap
yüzde 52,00
Odea Bank
Oksijen Hesap
yüzde 51,00
ING Bank
Turuncu Hesap
yüzde 51,00
Denizbank
Kaptan Hesap
yüzde 51,00
QNB Finansbank
Kazandıran Hesap
yüzde 51,00
Akbank
Serbest Plus
yüzde 50,00
1 Milyon TL’nin 32 günlük net getirisi
Mevduat faizlerinde en yüksek oran olan yüzde 53 üzerinden yapılan hesaplamaya göre:
Mevduat Tutarı:
1 milyon TL
Brüt Faiz Oranı:
yüzde 53
Net Kazanç: 39 bin 496 TL
Bu oran, kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için hâlâ cazibesini koruyor.
Yüksek faiz fırsatı ne kadar sürecek?
Piyasa uzmanları, faiz oranlarında yeni artışların sınırlı olacağı, hatta mevcut seviyelerin kısa süre içinde gerileyebileceği uyarısında bulunuyor.