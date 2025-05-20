https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/mevduat-faizinde-yuksek-oranlar-sabit-banka-banka-1-milyon-tlnin-getirisi-belli-oldu-1096354958.html

Mevduat faizinde yüksek oranlar sabit: Banka banka 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu

Mevduat faizinde yüksek oranlar sabit: Banka banka 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu

Sputnik Türkiye

Mevduat faizleri, üç hafta önce ulaşılan yüzde 53 seviyesini koruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası ile birlikte piyasada faiz... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T10:05+0300

2025-05-20T10:05+0300

2025-05-20T10:05+0300

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Merkez Bankası’nın mart ayında sıkılaştırdığı para politikası sonrası, piyasada faiz artışlarının hız kestiği dikkat çekiyor. Son üç haftada yeni bir zirve oluşmazken, mevduat faiz oranları yüzde 53 seviyesinde sabit kaldı. Bu gelişme, sıkı para politikasında zirve noktasına ulaşıldığına dair beklentileri artırdı.Makro verilerde i̇yileşme dikkat çekiyorSon dönemde:Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu tablo, ekonomide denge sinyalleri verirken, faiz artışlarının da sınıra dayandığı algısını kuvvetlendirdi.Bankalarda en yüksek mevduat faizleri1 Milyon TL’nin 32 günlük net getirisiMevduat faizlerinde en yüksek oran olan yüzde 53 üzerinden yapılan hesaplamaya göre:Bu oran, kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için hâlâ cazibesini koruyor.Yüksek faiz fırsatı ne kadar sürecek?Piyasa uzmanları, faiz oranlarında yeni artışların sınırlı olacağı, hatta mevcut seviyelerin kısa süre içinde gerileyebileceği uyarısında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/kaskoda-firsat-donemi-basladi-sirketler-yarisa-girdi-fiyatlar-dibe-indi-1096354313.html

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mevduat, mevduat faizi, mevduat faizleri, merkez bankası, tl