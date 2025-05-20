https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/kaskoda-firsat-donemi-basladi-sirketler-yarisa-girdi-fiyatlar-dibe-indi-1096354313.html

Kaskoda fırsat dönemi başladı: Şirketler yarışa girdi, fiyatlar dibe indi

Kaskoda fırsat dönemi başladı: Şirketler yarışa girdi, fiyatlar dibe indi

Sputnik Türkiye

Kasko sigortası fiyatları, 2024 itibarıyla hızla düşmeye başladı. Ocak-Mayıs ayları arasında yüzde 30'a varan indirimler yaşandı. Sigorta uzmanları, haziran... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T09:41+0300

2025-05-20T09:41+0300

2025-05-20T09:41+0300

ekonomi̇

kasko

araç

sigorta

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2022 ve 2023'te sürücülerin en çok şikayet ettiği konuların başında gelen kasko sigortası fiyatları, 2024'le birlikte tersine döndü. Uzmanlar, fiyatların 2024'ün başından bu yana ciddi oranda düştüğünü ve bu düşüşün Haziran ortasına kadar süreceğini vurguluyor.Aylara göre i̇ndirim oranları açıklandıKasko fiyatları ocak ayında yüzde 7, şubat ayında yüzde 7, martta yüzde 10 ve mayısta yaklaşık yüzde 5 geriledi. Böylece yılbaşından bu yana toplamda yüzde 30’a yakın bir düşüş yaşandı. Uzmanlar, bu fiyatların kalıcı olmayacağını ve haziran ayı itibarıyla yeniden yükselişe geçebileceğini öngörüyor.‘Fiyatlar dibin dibini gördü’Milliyet'e konuşan TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Fiyatlar neredeyse dibin dibini gördü. Haziran ayının ortasına kadar bu seviyeler korunabilir. Sigortalılar tereddüt etmesin, çok sayıda teklif alın ve bu fırsatı değerlendirin” dedi.Fiyat düşüşünün nedenleri ne?Uzmanlara göre bu düşüşün ardında üç temel neden var:Ayrıca piyasadan bir süre çekilen bazı şirketlerin yeniden aktif hale gelmesi de rekabeti artırarak fiyatları düşürdü.Kaskosuz araç sayısı alarm veriyorTürkiye genelinde 32 milyon araç bulunurken, bunların yalnızca 4’te 1’inin kaskolu olduğu belirtiliyor. Bu durum hem sigorta şirketleri için büyük bir pazar fırsatı sunuyor hem de trafikte güvenlik açıklarına neden oluyor.Sigorta şirketleri hangi araçlara kasko vermiyor?Sigorta şirketleri, genellikle 10 yaş ve üzeri araçlara kasko yapmak istemiyor. Ancak bu yaş grubundaki araçların Türkiye’deki toplam araçların çoğunluğunu oluşturması, hem sigortalılar hem de sigorta sektörü için büyük bir sorun teşkil ediyor.

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kasko, araç, sigorta