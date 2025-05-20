https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/kaskoda-firsat-donemi-basladi-sirketler-yarisa-girdi-fiyatlar-dibe-indi-1096354313.html
Kaskoda fırsat dönemi başladı: Şirketler yarışa girdi, fiyatlar dibe indi
Kaskoda fırsat dönemi başladı: Şirketler yarışa girdi, fiyatlar dibe indi
Sputnik Türkiye
Kasko sigortası fiyatları, 2024 itibarıyla hızla düşmeye başladı. Ocak-Mayıs ayları arasında yüzde 30'a varan indirimler yaşandı. Sigorta uzmanları, haziran... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T09:41+0300
2025-05-20T09:41+0300
2025-05-20T09:41+0300
ekonomi̇
kasko
araç
sigorta
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2022 ve 2023'te sürücülerin en çok şikayet ettiği konuların başında gelen kasko sigortası fiyatları, 2024'le birlikte tersine döndü. Uzmanlar, fiyatların 2024'ün başından bu yana ciddi oranda düştüğünü ve bu düşüşün Haziran ortasına kadar süreceğini vurguluyor.Aylara göre i̇ndirim oranları açıklandıKasko fiyatları ocak ayında yüzde 7, şubat ayında yüzde 7, martta yüzde 10 ve mayısta yaklaşık yüzde 5 geriledi. Böylece yılbaşından bu yana toplamda yüzde 30’a yakın bir düşüş yaşandı. Uzmanlar, bu fiyatların kalıcı olmayacağını ve haziran ayı itibarıyla yeniden yükselişe geçebileceğini öngörüyor.‘Fiyatlar dibin dibini gördü’Milliyet'e konuşan TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Fiyatlar neredeyse dibin dibini gördü. Haziran ayının ortasına kadar bu seviyeler korunabilir. Sigortalılar tereddüt etmesin, çok sayıda teklif alın ve bu fırsatı değerlendirin” dedi.Fiyat düşüşünün nedenleri ne?Uzmanlara göre bu düşüşün ardında üç temel neden var:Ayrıca piyasadan bir süre çekilen bazı şirketlerin yeniden aktif hale gelmesi de rekabeti artırarak fiyatları düşürdü.Kaskosuz araç sayısı alarm veriyorTürkiye genelinde 32 milyon araç bulunurken, bunların yalnızca 4’te 1’inin kaskolu olduğu belirtiliyor. Bu durum hem sigorta şirketleri için büyük bir pazar fırsatı sunuyor hem de trafikte güvenlik açıklarına neden oluyor.Sigorta şirketleri hangi araçlara kasko vermiyor?Sigorta şirketleri, genellikle 10 yaş ve üzeri araçlara kasko yapmak istemiyor. Ancak bu yaş grubundaki araçların Türkiye’deki toplam araçların çoğunluğunu oluşturması, hem sigortalılar hem de sigorta sektörü için büyük bir sorun teşkil ediyor.
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kasko, araç, sigorta
Kaskoda fırsat dönemi başladı: Şirketler yarışa girdi, fiyatlar dibe indi
Kasko sigortası fiyatları, 2024 itibarıyla hızla düşmeye başladı. Ocak-Mayıs ayları arasında yüzde 30'a varan indirimler yaşandı. Sigorta uzmanları, haziran ayı itibarıyla fiyatların yeniden yükselebileceğini belirterek, "Şu an dibin dibi, bu fırsat kaçmaz" uyarısında bulunuyor.
2022 ve 2023'te sürücülerin en çok şikayet ettiği konuların başında gelen kasko sigortası fiyatları, 2024'le birlikte tersine döndü. Uzmanlar, fiyatların 2024'ün başından bu yana ciddi oranda düştüğünü ve bu düşüşün Haziran ortasına kadar süreceğini vurguluyor.
Aylara göre i̇ndirim oranları açıklandı
Kasko fiyatları ocak ayında yüzde 7, şubat ayında yüzde 7, martta yüzde 10 ve mayısta yaklaşık yüzde 5 geriledi. Böylece yılbaşından bu yana toplamda yüzde 30’a yakın bir düşüş yaşandı. Uzmanlar, bu fiyatların kalıcı olmayacağını ve haziran ayı itibarıyla yeniden yükselişe geçebileceğini öngörüyor.
‘Fiyatlar dibin dibini gördü’
Milliyet'e konuşan TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Fiyatlar neredeyse dibin dibini gördü. Haziran ayının ortasına kadar bu seviyeler korunabilir. Sigortalılar tereddüt etmesin, çok sayıda teklif alın ve bu fırsatı değerlendirin” dedi.
Fiyat düşüşünün nedenleri ne?
Uzmanlara göre bu düşüşün ardında üç temel neden var:
1.Araç fiyatlarındaki artışın durması
,
2.2022-2023 yıllarında yüksek kalan fiyatların dengelenmesi
,
3.Sigorta şirketlerinin geçmişteki kârlarını indirime dönüştürme stratejisi.
Ayrıca piyasadan bir süre çekilen bazı şirketlerin yeniden aktif hale gelmesi de rekabeti artırarak fiyatları düşürdü.
Kaskosuz araç sayısı alarm veriyor
Türkiye genelinde 32 milyon araç bulunurken, bunların yalnızca 4’te 1’inin kaskolu olduğu belirtiliyor. Bu durum hem sigorta şirketleri için büyük bir pazar fırsatı sunuyor hem de trafikte güvenlik açıklarına neden oluyor.
Sigorta şirketleri hangi araçlara kasko vermiyor?
Sigorta şirketleri, genellikle 10 yaş ve üzeri araçlara kasko yapmak istemiyor. Ancak bu yaş grubundaki araçların Türkiye’deki toplam araçların çoğunluğunu oluşturması, hem sigortalılar hem de sigorta sektörü için büyük bir sorun teşkil ediyor.
Ortalama kasko fiyatları ne kadar?
Araç Model Yılı
Araç Değeri
Ortalama Kasko Fiyatı
2015
700-900 bin TL
8-10 bin TL
2018
1 - 1.2 milyon TL
8-12 bin TL
2023
1.5 milyon TL
~20 bin TL
2025
5 milyon TL
70-80 bin TL